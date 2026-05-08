Нежнее "Медовика" и проще многих тортов: сметанник, который исчезает за вечер
Нежнее "Медовика" и проще многих тортов: сметанник, который исчезает за вечер

Опубликовано: 8 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Тончайшие медовые коржи, нежный сметанный крем и тот самый вкус домашней выпечки.

Торт получается невероятно мягким, пропитанным и буквально тает во рту. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кондитер после шести".

Ингредиенты:

Для коржей:

  • сливочное масло 82% — 75 г,
  • мёд — 75 г,
  • сахар — 90 г,
  • сода — 3 г,
  • яйцо — 75 г,
  • мука — 280 г

Для крема:

  • сметана 20% — 1 кг ,
  • сахарная пудра — 100 г

Приготовление:

В сотейнике соединяю сливочное масло, мёд, сахар и соду. Нагреваю на медленном огне, постоянно помешивая, пока масса не станет слегка карамельной и ароматной. Затем снимаю с плиты и даю немного остыть примерно до 65 градусов.

Добавляю яйцо и быстро перемешиваю. После этого всыпаю муку и замешиваю тесто. Убираю его в холодильник минимум на 2 часа.

Охлаждённое тесто раскатываю максимально тонко, почти до прозрачности. Вырезаю круги диаметром около 16 см. Из этого количества теста получается примерно 20 тонких коржей. Выпекаю коржи при 190 градусах около 2-3 минут. Они готовятся очень быстро, поэтому важно не пересушить.

Для крема заранее отвешиваю сметану: перекладываю её в марлю, сложенную в несколько слоёв, и оставляю в холодильнике на ночь, чтобы стекла лишняя сыворотка. В результате получается густая, нежная сметанная основа.

Соединяю отвешенную сметану с сахарной пудрой и аккуратно перемешиваю лопаткой. Взбивать миксером не нужно — крем должен остаться гладким и нежным.

Собираю торт в кольце: чередую коржи и крем, слегка прижимая каждый слой. Верх разравниваю и убираю торт в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь — так коржи идеально пропитаются.

Готовый сметанник можно покрыть любым кремом или просто обсыпать крошкой из оставшихся коржей.

Примерное время приготовления: 10-12 часов

Ранее мы писали о том, как приготовить картофельные пончики.

