Нежнее "Медовика" и проще многих тортов: сметанник, который исчезает за вечер
Торт получается невероятно мягким, пропитанным и буквально тает во рту. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кондитер после шести".
Ингредиенты:
Для коржей:
- сливочное масло 82% — 75 г,
- мёд — 75 г,
- сахар — 90 г,
- сода — 3 г,
- яйцо — 75 г,
- мука — 280 г
Для крема:
- сметана 20% — 1 кг ,
- сахарная пудра — 100 г
Приготовление:
В сотейнике соединяю сливочное масло, мёд, сахар и соду. Нагреваю на медленном огне, постоянно помешивая, пока масса не станет слегка карамельной и ароматной. Затем снимаю с плиты и даю немного остыть примерно до 65 градусов.
Добавляю яйцо и быстро перемешиваю. После этого всыпаю муку и замешиваю тесто. Убираю его в холодильник минимум на 2 часа.
Охлаждённое тесто раскатываю максимально тонко, почти до прозрачности. Вырезаю круги диаметром около 16 см. Из этого количества теста получается примерно 20 тонких коржей. Выпекаю коржи при 190 градусах около 2-3 минут. Они готовятся очень быстро, поэтому важно не пересушить.
Для крема заранее отвешиваю сметану: перекладываю её в марлю, сложенную в несколько слоёв, и оставляю в холодильнике на ночь, чтобы стекла лишняя сыворотка. В результате получается густая, нежная сметанная основа.
Соединяю отвешенную сметану с сахарной пудрой и аккуратно перемешиваю лопаткой. Взбивать миксером не нужно — крем должен остаться гладким и нежным.
Собираю торт в кольце: чередую коржи и крем, слегка прижимая каждый слой. Верх разравниваю и убираю торт в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь — так коржи идеально пропитаются.
Готовый сметанник можно покрыть любым кремом или просто обсыпать крошкой из оставшихся коржей.
Примерное время приготовления: 10-12 часов
