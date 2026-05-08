Каждый найдет себе подходящий вариант: какие пляжи Пхукета пользуются особой популярностью - лучше Мальдив
Каждый найдет себе подходящий вариант: какие пляжи Пхукета пользуются особой популярностью - лучше Мальдив

Опубликовано: 8 мая 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Legion-Media
Названы пляжи Пхукета, которые точно понравятся туристам

Пхукет привлекает российских туристов своим побережьем в любое время года. Здесь насчитывается около 60 пляжей, но стоит рассмотреть лишь самые популярные из них. Каждый путешественник сможет подобрать для себя подходящий вариант.

Для любителей вечеринок

  • Патонг. Это место пользуется большой популярностью у тусовщиков. Здесь много туристов, плотный трафик из транспорта, очень шумно и грязновато. Но это не останавливает любителей вечеринок, из-за чего они продолжают возвращаться сюда вновь и вновь.
  • Карон. Длина пляжа составляет практически 4 км. Он является не только популярным, но и опасным. Здесь пляжная линия находится не в бухте, из-за чего никакой защиты от морской стихии нет. На пляже часто возникают волны, обратные течения, которые могут унести в открытое море.

Для отдыха с детьми

На территории Пхукета есть множество локаций, которые бы подошли для семейного отпуска. Лучше всего приезжать сюда зимой, ведь летом море может чаще штормить.

  • Ката Ной. Считается одним из лучших пляжей Пхукета. Здесь плохо развита пляжная инфраструктура, но именно это и привлекает многих туристов.
  • "Най Харн. Окружённая зеленью почти 700‑метровая полоса — место не только красивое, но и удобное для путешественников, отдыхающих с семьями. Плавный вход в море без камней, золотистый песок, хвойная роща — местные жители часто приходят сюда ради пикников и купания.", - сообщает портал "Трипстер".

Для ценителей чистых пляжей

При поиске особенно чистых пляжей лучше отдавать предпочтение тем, которые находятся отдаленно от крупных локаций. Обязательно стоит посетить Фридом, Януй, Ао Сейн, Банану, Сурин.

