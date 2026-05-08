Шашлык в законе: список мест в Петербурге, где запах дыма не превратит ваш отдых в финансовую катастрофу

Майские праздники как обычно тянут петербуржцев пожарить мясо на улице.

Майское солнце выгнало петербуржцев на природу. Но к привычному аромату шашлыка может добавиться тревожный запах возможных убытков.

Почём нынче дымок?

Цены на ошибки в этом сезоне просто заоблачные. Если вы решили просто «приткнуться в кустах» с мангалом, приготовьте от 5 до 15 тысяч рублей.

Если же от вашего костра загорится сухая трава или, не дай бог, дерево — готовьте от 40 до 50 тысяч рублей. Один неудачный пикник может стоить как средняя зарплата по региону.

Где огонь под полным запретом

Забудьте про шашлыки во дворах, гаражах, на балконах и в городских парках. Это табу.



Юрист, Член союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Евгения Балдина рассказала "Городовому", где лучше жарить шашлык.

"В Санкт-Петербурге жарить шашлык разрешено только в специально оборудованных местах. Например, на берегу Финского залива в поселках Репино и Солнечное оборудованы бесплатные мангальные зоны. Разведение огня в других местах, включая парки, скверы, дворы и гаражи,запрещено и карается штрафом. Специально оборудованные площадки создаются комитетом по благоустройству и включают место для костра, урны, скамейки и противопожарную полосу", - говорит эксперт.

Особое внимание — заказникам (например, «Шунгеровский» или «Левашовский»). Там природа под строгой охраной. Костры и мангалы запрещены полностью.

Хотите отдохнуть там? Берите термос и готовые бутерброды. За дым в таких местах инспекторы наказывают без лишних разговоров.

Где можно жарить легально?

В Петербурге есть бесплатные «оазисы» для шашлычников.

"Список таких мест обновляется ежегодно и утверждается Комитетом по законности и правопорядку. Для приготовления шашлыка доступны платные мангалы на базах отдыха и беседки с мангалами в парках, например, в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове", - говорит Евгения Балдина.

А что на своей даче?

Многие думают, что на личном участке можно всё. Это не так. С прошлого года правила чуть смягчили, но они есть:

Мангал должен стоять минимум в 5 метрах от любых построек (дома, сарая, забора). В радиусе 2 метров от мангала не должно быть сухой травы и веток. Под рукой всегда должно быть ведро воды или огнетушитель.

