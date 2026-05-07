Портрет в рамке, песни в салоне: из Пулково вылетит знаковый рейс в Сталинград

Опубликовано: 7 мая 2026 23:45
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
9 мая Волгоград временно становится Сталинградом.

В этом году 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в необычном формате. Массовых шествий на улицах не будет, поэтому памятные мероприятия переносятся на борта самолетов.

Особым станет рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Волгоград. Это символично, ведь пассажиры полетят в бывший Сталинград — город-герой и сердце нашей победы,

В полете стюардессы раздадут всем георгиевские ленточки, а из динамиков будут звучать знакомые песни военных лет, сообщиди в пресс-службе авиакомпании.

Как поучаствовать

Если вы летите этим рейсом, возьмите с собой фотографию своего героя. Организаторы просят заранее оформить снимок в красивую рамку.

Сделать это можно за пару минут на официальном сайте движения «Бессмертный полк». Так память о ваших близких буквально поднимется на высоту в несколько тысяч метров.

Прямой рейс к горам Кавказа

Хорошие новости для любителей гор и походов. Авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из Пулково в Нальчик. Теперь добраться до столицы Кабардино-Балкарии можно будет без пересадок в Москве.

Нальчик — идеальная точка для старта к Эльбрусу. Раньше туристам приходилось добираться через Минеральные Воды, что занимало лишнее время. Теперь же путь к кавказскому гостеприимству станет короче и проще.

Когда лететь и сколько стоит

Первый самолет отправится в путь 29 мая. Летать будут трижды в неделю:

  • по средам;
  • по пятницам;
  • по воскресеньям.
