Портрет в рамке, песни в салоне: из Пулково вылетит знаковый рейс в Сталинград
В этом году 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в необычном формате. Массовых шествий на улицах не будет, поэтому памятные мероприятия переносятся на борта самолетов.
Особым станет рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Волгоград. Это символично, ведь пассажиры полетят в бывший Сталинград — город-герой и сердце нашей победы,
В полете стюардессы раздадут всем георгиевские ленточки, а из динамиков будут звучать знакомые песни военных лет, сообщиди в пресс-службе авиакомпании.
Как поучаствовать
Если вы летите этим рейсом, возьмите с собой фотографию своего героя. Организаторы просят заранее оформить снимок в красивую рамку.
Сделать это можно за пару минут на официальном сайте движения «Бессмертный полк». Так память о ваших близких буквально поднимется на высоту в несколько тысяч метров.
Прямой рейс к горам Кавказа
Хорошие новости для любителей гор и походов. Авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из Пулково в Нальчик. Теперь добраться до столицы Кабардино-Балкарии можно будет без пересадок в Москве.
Нальчик — идеальная точка для старта к Эльбрусу. Раньше туристам приходилось добираться через Минеральные Воды, что занимало лишнее время. Теперь же путь к кавказскому гостеприимству станет короче и проще.
Когда лететь и сколько стоит
Первый самолет отправится в путь 29 мая. Летать будут трижды в неделю:
- по средам;
- по пятницам;
- по воскресеньям.