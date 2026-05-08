Фиалка будет цвести нон-стоп: не нужны даже подкормки – секретная процедура от эксперта Давыдовой
Комнатные растения, способные непрерывно цвести на протяжении всего года, вызывают повышенный интерес у ценителей флоры. Фиалка является ярким представителем таких растений. Она может цвести даже в условиях низких температур и ограниченного освещения. Тем не менее, порой даже применение специализированных удобрений не приводит к желаемым результатам.
Эксперт в области цветоводства Ксения Давыдова поделилась простым и эффективным методом стимуляции цветения фиалок. Всё, что вам понадобится – это обычная булавка или иголка для шитья. Необходимо выполнить несколько проколов в стеблях фиалки для достижения оптимальных результатов.
Такие действия способствуют стимуляции роста и цветения растения, вызывая умеренный стресс, который активизирует процесс бутонизации. При этом, целостность растения не нарушается. В течение нескольких недель после проведения процедуры появятся первые бутоны, а потом начнется обильное цветение.
