Не сорт, а загляденье: созревает уже через 45 дней – зеленцы хрустящие и сладкие
Не сорт, а загляденье: созревает уже через 45 дней – зеленцы хрустящие и сладкие

Опубликовано: 7 мая 2026 21:05
Автор:
Ксения Сафрыгина
 Проверено редакцией
legion-media
Раннеспелый гибрид огурца с невероятно вкусными плодами

Опытные садоводы активно готовятся к предстоящему сезону, приобретая семена овощных и цветочных культур для своих участков. При выборе сортов огурцов рекомендуется отдавать предпочтение тем, которые адаптированы для выращивания в условиях средней полосы и обладают высокими вкусовыми качествами.

Раннеспелый гибрид под названием «Кустик-хрустик» признан селекционерами как один из наиболее вкусных среди партенокарпических (не требующих опыления) сортов огурцов. Его плоды отличаются небольшим размером, хрустящей текстурой, среднебугорчатой поверхностью, привлекательным внешним видом и насыщенным ароматом, особенно ценными в свежем виде.

В каждом узле формируется от 3 до 6 завязей. Масса каждого огурца составляет 50–90 граммов, а длина не превышает 9–12 см. Общая урожайность достигает 27–30 кг с квадратного метра. Оптимальным решением является формирование куста с 2–3 плодоносящими стеблями.

Первый урожай можно получить уже через 45 дней после появления всходов. Данный сорт успешно культивируется как в тепличных условиях, так и в открытом грунте.

