Зарплата против рассады: почему 54% петербуржцев не готовы отдать 11-дневный январь ради майских праздников

Опрос провел сервис SuperJob.

В России снова заговорили о переносе выходных. В Общественной палате предложили радикальную идею: сократить зимние каникулы, а освободившиеся дни добавить к маю.

Задумка простая — сделать один большой праздничный блок с 1 по 9 мая.

Авторы идеи считают, что весной отдыхать логичнее. Погода лучше, можно уехать на дачу или просто погулять. Но жителям Петербурга такая инициатива не зашла.

Голос города: цифры и факты

Опрос сервиса SuperJob показал, что 54% петербуржцев хотят оставить всё как есть, пишет Росбалт. Поддержал идею лишь каждый третий (33%).

У людей есть веские причины держаться за длинный январь:

Зимний отдых. Многие привыкли к полноценному отпуску в январе. Это время для семьи, поездок и зимних видов спорта. Удар по кошельку. Лишние праздничные дни часто уменьшают зарплату у тех, кто работает на окладе или сделке. Январь и так «короткий» месяц, а дополнительные переносы могут сделать его еще менее выгодным.

Интересно, что мужчины голосуют за длинный май чаще женщин. Также идею больше поддерживают те, кто зарабатывает свыше 150 тысяч рублей в месяц. Видимо, при высоком доходе вопрос зарплаты стоит не так остро.

Как мы будем отдыхать в 2027 году?

Пока чиновники спорят, график праздников на ближайшее время уже понятен. В 2027 году нас ждут по-настоящему длинные зимние каникулы. Мы будем отдыхать 11 дней подряд: с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Первый рабочий день в том году выпадет на понедельник, 11 января. Кроме того, в 2027 году правительство уже запланировало несколько переносов, чтобы мы не выходили на работу на один день между выходными.

Например, праздники 1 и 9 мая, выпадающие на субботу и воскресенье, «подарят» нам дополнительные выходные в понедельники.