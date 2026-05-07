Эта печень тает во рту: всю жизнь вы жарили её неправильно — поэтому она была резиновой
Эта печень тает во рту: всю жизнь вы жарили её неправильно — поэтому она была резиновой

Опубликовано: 7 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Печень — один из самых недооценённых продуктов на кухне.

Многие допускают ошибки при жарке печени - пересушивают, неправильно солят или пропускают важные этапы подготовки. Автор Дзен-канала "Наш уютный дом" рассказал, как сделать печень мягкой, сочной и буквально тающей во рту.

Ингредиенты:

  • печень (говяжья, свиная или куриная) — 500 г,
  • лук репчатый — 300 г,
  • мука — 100 г,
  • соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Ключевой этап — правильно подготовить печень. Удаляю плёнки и крупные сосуды, чтобы убрать возможную горечь и добиться нежной текстуры. Нарезаю кусочками чуть больше грецкого ореха — так они быстро приготовятся и останутся сочными.

Если есть время, замачиваю печень в молоке на 15-20 минут. Этот простой шаг делает вкус мягче и убирает лишнюю горчинку.

Лук нарезаю полукольцами и первым отправляю на сковороду с разогретым маслом. Обжариваю до мягкости и лёгкой золотистости.

Кусочки печени слегка обваливаю в муке и выкладываю к луку на хорошо разогретую сковороду. Это важно: именно высокая температура запечатывает сок внутри.

Обжариваю быстро — по 3-5 минут с каждой стороны. Не передерживаю: это главный секрет мягкости. В самом конце солю и перчу — если сделать это раньше, печень может стать жёсткой.

Примерное время приготовления: 20-25 минут

