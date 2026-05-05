За бирюзовой водой и прогулками над болотом: выбираем маршрут из Петербурга на праздники

Эксперт рассказал, куда уехать на майские празники из Петербурга.

Майские праздники — отличный повод завести мотор и уехать из города. Если вы живете в Петербурге, вам повезло: крутых мест вокруг полно.



Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказал "Городовому" лучшие идеи для автопутешествия — от коротких поездок до серьезных маршрутов.

Выборг: средневековая классика

Выборг — это Европа в часе езды от КАДа. Здесь есть всё: узкие мощеные улочки, старая крепость и вкусные крендели.

Что делать:

Погулять у Выборгского замка.

Сходить в парк Монрепо. Весной там особенно свежо, а скалы выглядят монументально.

Лайфхак: если едете впервые, бронируйте отель на ночь. За один день оббежать всё и не устать — нереально.

Гатчина: дворцы и тайные гейзеры

Гатчина спокойнее Петергофа, но не менее интересна. Главная фишка — Приоратский замок, который стоит прямо у воды. Он похож на сказочный домик.

Что посмотреть:

Гатчинский дворец и подземный ход к озеру.

Добавим перца: недалеко от Гатчины, в деревне Корпиково, есть гейзеры. Это бьющие из-под земли фонтаны воды. Выглядит очень необычно.

Сестрорецк: прогулка над болотом

Если не хочется уезжать далеко, выбирайте экотропу «Сестрорецкое болото». Это идеальный вариант на один день.

Что там делать:

Вы идете по деревянным настилам прямо над топью.

Вокруг камыши, редкие птицы и тишина.

Вход бесплатный, воздух чистейший.

Карелия: скалы и водопады

Если готовы проехать 250–300 км, вам в Карелию. Это другой мир.

Наталья Ансталь Туризм "Если говорить про более дальние поездки, то здесь бы я рекомендовала рассмотреть Карелию: потрясающей красоты место, природа со старинной архитектурой. Обязательно посетите парк Рускеала, где есть мраморные каньоны, водопады, потрясающий горный парк. Отдохнуть в Сортавале. Здесь вы сможете совместить приятное с полезным: и природу посмотреть, и в архитектуру с финскими мотивами увидеть", - отмечает эксперт.

Топ мест:

Рускеала: мраморный каньон с бирюзовой водой. Фотографии будут огненные.

мраморный каньон с бирюзовой водой. Фотографии будут огненные. Сортавала: город с финским характером. Отсюда можно уплыть на Валаам.

город с финским характером. Отсюда можно уплыть на Валаам. Лайфхак: по пути загляните на водопады Ахвенкоски. Там снимали фильм «А зори здесь тихие».

Великий Новгород и Псков: истоки Руси

Это поездка для тех, кто любит историю без пафоса.

Новгород: здесь стоит древнейший Кремль (Детинец) и Софийский собор. Атмосфера очень спокойная.

здесь стоит древнейший Кремль (Детинец) и Софийский собор. Атмосфера очень спокойная. Псков: Псковский Кром (кремль) поражает мощными стенами.

Псковский Кром (кремль) поражает мощными стенами. Совет: Если доехали до Пскова, не поленитесь проехать еще 30 км до Изборска. Там сохранилась огромная крепость и бьют Словенские ключи.

Золотое кольцо: тур для профи

Если у вас в запасе все майские выходные, отправляйтесь в большое путешествие. Владимир, Ярославль, Кострома — это уже другой масштаб.

Что нужно знать: