За бирюзовой водой и прогулками над болотом: выбираем маршрут из Петербурга на праздники

Майские праздники — отличный повод завести мотор и уехать из города. Если вы живете в Петербурге, вам повезло: крутых мест вокруг полно.
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказал "Городовому" лучшие идеи для автопутешествия — от коротких поездок до серьезных маршрутов.
Выборг: средневековая классика
Выборг — это Европа в часе езды от КАДа. Здесь есть всё: узкие мощеные улочки, старая крепость и вкусные крендели.
Что делать:
- Погулять у Выборгского замка.
- Сходить в парк Монрепо. Весной там особенно свежо, а скалы выглядят монументально.
- Лайфхак: если едете впервые, бронируйте отель на ночь. За один день оббежать всё и не устать — нереально.
Гатчина: дворцы и тайные гейзеры
Гатчина спокойнее Петергофа, но не менее интересна. Главная фишка — Приоратский замок, который стоит прямо у воды. Он похож на сказочный домик.
Что посмотреть:
- Гатчинский дворец и подземный ход к озеру.
- Добавим перца: недалеко от Гатчины, в деревне Корпиково, есть гейзеры. Это бьющие из-под земли фонтаны воды. Выглядит очень необычно.
Сестрорецк: прогулка над болотом
Если не хочется уезжать далеко, выбирайте экотропу «Сестрорецкое болото». Это идеальный вариант на один день.
Что там делать:
- Вы идете по деревянным настилам прямо над топью.
- Вокруг камыши, редкие птицы и тишина.
- Вход бесплатный, воздух чистейший.
Карелия: скалы и водопады
Если готовы проехать 250–300 км, вам в Карелию. Это другой мир.
"Если говорить про более дальние поездки, то здесь бы я рекомендовала рассмотреть Карелию: потрясающей красоты место, природа со старинной архитектурой.
Обязательно посетите парк Рускеала, где есть мраморные каньоны, водопады, потрясающий горный парк.
Отдохнуть в Сортавале. Здесь вы сможете совместить приятное с полезным: и природу посмотреть, и в архитектуру с финскими мотивами увидеть", - отмечает эксперт.
Топ мест:
- Рускеала: мраморный каньон с бирюзовой водой. Фотографии будут огненные.
- Сортавала: город с финским характером. Отсюда можно уплыть на Валаам.
- Лайфхак: по пути загляните на водопады Ахвенкоски. Там снимали фильм «А зори здесь тихие».
Великий Новгород и Псков: истоки Руси
Это поездка для тех, кто любит историю без пафоса.
- Новгород: здесь стоит древнейший Кремль (Детинец) и Софийский собор. Атмосфера очень спокойная.
- Псков: Псковский Кром (кремль) поражает мощными стенами.
- Совет: Если доехали до Пскова, не поленитесь проехать еще 30 км до Изборска. Там сохранилась огромная крепость и бьют Словенские ключи.
Золотое кольцо: тур для профи
Если у вас в запасе все майские выходные, отправляйтесь в большое путешествие. Владимир, Ярославль, Кострома — это уже другой масштаб.
Что нужно знать:
- Дорога займет много времени, так что планируйте ночевки заранее.
- Это полноценный отпуск, а не просто поездка выходного дня.
- В Ярославле потрясающая набережная, обязательно там погуляйте.