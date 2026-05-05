За бирюзовой водой и прогулками над болотом: выбираем маршрут из Петербурга на праздники
За бирюзовой водой и прогулками над болотом: выбираем маршрут из Петербурга на праздники

Опубликовано: 5 мая 2026 23:53
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Эксперт рассказал, куда уехать на майские празники из Петербурга.

Майские праздники — отличный повод завести мотор и уехать из города. Если вы живете в Петербурге, вам повезло: крутых мест вокруг полно.


Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказал "Городовому" лучшие идеи для автопутешествия — от коротких поездок до серьезных маршрутов.

Выборг: средневековая классика

Выборг — это Европа в часе езды от КАДа. Здесь есть всё: узкие мощеные улочки, старая крепость и вкусные крендели.

Что делать:

  • Погулять у Выборгского замка.
  • Сходить в парк Монрепо. Весной там особенно свежо, а скалы выглядят монументально.
  • Лайфхак: если едете впервые, бронируйте отель на ночь. За один день оббежать всё и не устать — нереально.

Гатчина: дворцы и тайные гейзеры

Гатчина спокойнее Петергофа, но не менее интересна. Главная фишка — Приоратский замок, который стоит прямо у воды. Он похож на сказочный домик.

Что посмотреть:

  • Гатчинский дворец и подземный ход к озеру.
  • Добавим перца: недалеко от Гатчины, в деревне Корпиково, есть гейзеры. Это бьющие из-под земли фонтаны воды. Выглядит очень необычно.

Сестрорецк: прогулка над болотом

Если не хочется уезжать далеко, выбирайте экотропу «Сестрорецкое болото». Это идеальный вариант на один день.

Что там делать:

  • Вы идете по деревянным настилам прямо над топью.
  • Вокруг камыши, редкие птицы и тишина.
  • Вход бесплатный, воздух чистейший.

Карелия: скалы и водопады

Если готовы проехать 250–300 км, вам в Карелию. Это другой мир.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь

"Если говорить про более дальние поездки, то здесь бы я рекомендовала рассмотреть Карелию: потрясающей красоты место, природа со старинной архитектурой.

Обязательно посетите парк Рускеала, где есть мраморные каньоны, водопады, потрясающий горный парк.

Отдохнуть в Сортавале. Здесь вы сможете совместить приятное с полезным: и природу посмотреть, и в архитектуру с финскими мотивами увидеть", - отмечает эксперт.

Топ мест:

  • Рускеала: мраморный каньон с бирюзовой водой. Фотографии будут огненные.
  • Сортавала: город с финским характером. Отсюда можно уплыть на Валаам.
  • Лайфхак: по пути загляните на водопады Ахвенкоски. Там снимали фильм «А зори здесь тихие».

Великий Новгород и Псков: истоки Руси

Это поездка для тех, кто любит историю без пафоса.

  • Новгород: здесь стоит древнейший Кремль (Детинец) и Софийский собор. Атмосфера очень спокойная.
  • Псков: Псковский Кром (кремль) поражает мощными стенами.
  • Совет: Если доехали до Пскова, не поленитесь проехать еще 30 км до Изборска. Там сохранилась огромная крепость и бьют Словенские ключи.

Золотое кольцо: тур для профи

Если у вас в запасе все майские выходные, отправляйтесь в большое путешествие. Владимир, Ярославль, Кострома — это уже другой масштаб.

Что нужно знать:

  • Дорога займет много времени, так что планируйте ночевки заранее.
  • Это полноценный отпуск, а не просто поездка выходного дня.
  • В Ярославле потрясающая набережная, обязательно там погуляйте.
