Городовой / Город / Центр в режиме крепости: как будут охранять Петербург 9 Мая и что с собой лучше не брать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Имена на бортах и курс на ЗСД: по Малой Невке впервые пройдет «Бессмертный флот» Город
5 литров в уличный туалет — и никакой вони все лето: 2 ингредиента для вечной свежести Полезное
За бирюзовой водой и прогулками над болотом: выбираем маршрут из Петербурга на праздники Город
Как провести время на Байкале летом 2026 года - план на июнь, июль и август: черноморское побережье "просто отдыхает" Полезное
1 ч. ложка на литр воды – и спатифиллум распустит десятки парусов: даже задохлик превратится в шедевр Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Центр в режиме крепости: как будут охранять Петербург 9 Мая и что с собой лучше не брать

Опубликовано: 5 мая 2026 21:27
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Центр в режиме крепости: как будут охранять Петербург 9 Мая и что с собой лучше не брать
Центр в режиме крепости: как будут охранять Петербург 9 Мая и что с собой лучше не брать
Global Look Press / Victoria Kozlova / Russian Look
Дворцовая площадь 9 мая в Петербурге будет полностью перекрыта.

В этом году День Победы в Петербурге пройдет в режиме повышенной безопасности. Власти решили перестраховаться и ввели правила, к которым горожане не привыкли. Если вы планируете выбраться в центр, лучше заранее узнать о всех запретах.

Забудьте про воду и пауэрбанки

Главный сюрприз этого года — список вещей, с которыми не пустят на праздничные площадки. На входах будут стоять рамки и досмотр, сообщил во время пресс-конференции ТАСС зампред комитета по законности Александр Равин.

Что под запретом:

  • Любая еда и напитки (даже обычная вода).
  • Алкоголь.
  • Пауэрбанки (внешние аккумуляторы для телефонов).

Логика простая: проверка каждой бутылки или гаджета занимает слишком много времени. Чтобы не создавать огромные очереди, эти вещи решили просто запретить.

Метро и перекрытия: центр встанет

Весь исторический центр фактически станет пешеходным. Дворцовая площадь будет полностью закрыта для свободного прохода. Попасть в зону праздника можно будет только через рамки металлодетекторов со стороны Миллионной улицы.

Метро тоже подстроится под ситуацию. Например, станцию «Площадь Восстания» могут в любой момент закрыть на выход, чтобы не допустить давки. Если людей станет слишком много, то же самое коснется и других центральных станций.

Правила для «Бессмертного полка»

Для тех, кто планирует участвовать в шествии, правила тоже строгие. С собой можно брать только плакаты с фотографиями ваших предков-героев.

Важный момент: флаги других государств проносить запрещено. Также в городе в эти дни вводится строжайший запрет на запуск любых беспилотников и дронов. Небо будут охранять спецслужбы.

Проверят всё: от чердаков до подвалов

Меры безопасности затронут не только площади. Сотрудники МЧС и коммунальщики уже начали массовые проверки жилых домов в центре. Проверяют всё: чердаки, подвалы, технические этажи.

Город