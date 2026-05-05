Центр в режиме крепости: как будут охранять Петербург 9 Мая и что с собой лучше не брать

В этом году День Победы в Петербурге пройдет в режиме повышенной безопасности. Власти решили перестраховаться и ввели правила, к которым горожане не привыкли. Если вы планируете выбраться в центр, лучше заранее узнать о всех запретах.
Забудьте про воду и пауэрбанки
Главный сюрприз этого года — список вещей, с которыми не пустят на праздничные площадки. На входах будут стоять рамки и досмотр, сообщил во время пресс-конференции ТАСС зампред комитета по законности Александр Равин.
Что под запретом:
- Любая еда и напитки (даже обычная вода).
- Алкоголь.
- Пауэрбанки (внешние аккумуляторы для телефонов).
Логика простая: проверка каждой бутылки или гаджета занимает слишком много времени. Чтобы не создавать огромные очереди, эти вещи решили просто запретить.
Метро и перекрытия: центр встанет
Весь исторический центр фактически станет пешеходным. Дворцовая площадь будет полностью закрыта для свободного прохода. Попасть в зону праздника можно будет только через рамки металлодетекторов со стороны Миллионной улицы.
Метро тоже подстроится под ситуацию. Например, станцию «Площадь Восстания» могут в любой момент закрыть на выход, чтобы не допустить давки. Если людей станет слишком много, то же самое коснется и других центральных станций.
Правила для «Бессмертного полка»
Для тех, кто планирует участвовать в шествии, правила тоже строгие. С собой можно брать только плакаты с фотографиями ваших предков-героев.
Важный момент: флаги других государств проносить запрещено. Также в городе в эти дни вводится строжайший запрет на запуск любых беспилотников и дронов. Небо будут охранять спецслужбы.
Проверят всё: от чердаков до подвалов
Меры безопасности затронут не только площади. Сотрудники МЧС и коммунальщики уже начали массовые проверки жилых домов в центре. Проверяют всё: чердаки, подвалы, технические этажи.