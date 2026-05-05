Вертикальные сады и офисы для всех: новые небоскребы Петербурга больше не будут закрытыми

Александр Бельский рассказал, что в новых башнях подход будет другой.

Петербургский «Лахта Центр» скоро перестанет быть одиноким шпилем на окраине города. Рядом с ним вырастут еще две башни.

Если первая высотка полностью закрыта под нужды «Газпрома», то новые небоскребы станут открытыми для всех.

Офис с видом на залив для любого бизнеса

Главная новость — в новых башнях («Лахта-2» и «Лахта-3») площади будут сдавать в аренду обычным коммерческим компаниям.

Больше не нужно быть газовым гигантом, чтобы работать в самом современном здании страны.

Председатель Заксобрания города Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» подтвердил: это будет полноценный деловой район, своего рода «Петербург-Сити».

Первая башня уже помогла собрать разрозненные офисы корпорации в одном месте. Теперь пришло время создать площадку, где разные компании смогут работать бок обьективно бок, пользуясь крутой инфраструктурой.

Разгрузить центр и спасти историю

Зачем строить такие махины в Лахте? Всё просто. Петербург хочет стать «многополярным». Сейчас почти весь бизнес рвется в исторический центр, из-за чего старинные улицы задыхаются от пробок и парковок.

Новый деловой квартал в Лахте заберет часть этой нагрузки на себя. Идея в том, чтобы люди ехали работать не на Невский проспект, а в современный район с новыми дорогами и развязками. Это лучший способ сохранить старый Петербург — просто не мешать ему быть музеем.

Что построят: цифры и дизайн

Проекты выглядят космически. За дизайн отвечает бюро Kettle Collective, и вот что известно:

«Лахта Центр 2» станет вторым по высоте в мире (703 метра!). Это будет изящная спиралевидная башня.

станет вторым по высоте в мире (703 метра!). Это будет изящная спиралевидная башня. «Лахта Центр 3» будет пониже (555 метров), но с очень сложной и красивой архитектурой, напоминающей лепестки или крылья.

будет пониже (555 метров), но с очень сложной и красивой архитектурой, напоминающей лепестки или крылья. Концепция «вертикального города-сада». Внутри башен планируют сделать много зелени и общественных пространств, где можно будет просто погулять.

Когда всё это появится?

Пока небоскребы существуют только на бумаге и в виде красивых рендеров. Сейчас идет этап проектирования. Понятно, что такие гиганты не строятся за год. Это проект на ближайшее десятилетие.

Но база уже готова: в районе Лахты проложили новые набережные, строят железнодорожную платформу и продумывают новые станции метро.

Так что «второй центр» Петербурга — это уже не фантастика, а реальный план развития города.