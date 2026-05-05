Три очка до спасения и судьба в чужих руках: почему матч «Зенит» — «Сочи» станет ловушкой

Игра «Зенит» – «Сочи» состоится 10 мая в Петербурге.

Петербургский «Зенит» снова напоминает ту самую «машину», к которой все привыкли. Команда Семака выдала две классные победы.

Сначала дома разобрались с «Ахматом», потом в гостях переиграли ЦСКА. Казалось бы, фаворит вернулся. Но всё не так просто.

Звёзды проснулись слишком поздно

Главные герои последних матчей — Александр Соболев и Луис Энрике. Они наконец-то начали забивать и тащить команду за собой. Именно их связка стала мотором «Зенита» на финише сезона, пишет "Советский спорт".

Но есть одна большая проблема: это «пробуждение» случилось поздно. Теперь «Зенит» не хозяин своей судьбы.

Даже если команда выиграет все оставшиеся матчи, чемпионство всё равно зависит от того, ошибутся ли конкуренты.

«Сочи» Игоря Осинькина

Теперь на пути «Зенита» встает «Сочи», и это сейчас самая опасная команда лиги. Только вдумайтесь: за 5 туров они набрали 12 очков. Это лучший результат в РПЛ на текущем отрезке.

Для «Сочи» каждый матч сейчас — как финал. До зоны стыковых матчей им осталось всего три очка. Они чувствуют запах спасения и будут «грызть» газон на «Газпром-Арене».

Итог: всё решит характер

Ничья для «Сочи» станет отличным шансом выжить. А для «Зенита» любая потеря очков, скорее всего, будет означать прощание с золотыми медалями.

Нас ждёт битва, которая состоится в Петербурге 10 мая.