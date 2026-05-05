Слезы на сцене и гордость за деда: Татьяна Буланова рассказала, что для нее значит День Победы

Татьяна Буланова уже много лет остается одной из самых искренних звезд нашей эстрады. Недавно она поделилась личным: рассказала, почему День Победы для нее — это не просто дата.
Священный день и дед, дошедший до Берлина
Для Татьяны 9 Мая — праздник номер один. Это время, когда эмоции зашкаливают. Певица в интервью Общественной Службе Новостей призналась: каждый раз, когда она выходит на сцену в этот день, на глаза наворачиваются слезы.
Это личная история. Ее дедушка прошел всю Великую Отечественную войну. Он не просто воевал, а дошел до самого Берлина.
Татьяна часто вспоминает его и считает, что этот праздник — то немногое, что по-настоящему объединяет всех нас. В этом году 9 Мая артистка снова проведет на работе, делясь этой памятью со зрителями.
Секрет фигуры: замок на холодильнике после 16:00
Многие удивляются, как Булановой удается сохранять отличную форму. Оказывается, она не фанат строгих ограничений и не высчитывает калории в каждом листе салата. Её секрет прост, но требует железной воли.
Татьяна придерживается правила: есть можно всё, что хочется, но только до четырех часов дня. После 16:00 — ни крошки. Такой жесткий график питания она держит уже почти 30 лет.
Это своего рода экстремальное интервальное голодание, к которому её организм давно привык. Благодаря этому она не отказывает себе в любимых продуктах, но лишние килограммы не прилипают.
Вместо спортзала — два часа стресса
Буланова честно говорит: штанги и беговые дорожки — это не про нее.
Лучшая тренировка для артистки — это ее собственный концерт. Судите сами: два часа живого выступления, постоянное движение на каблуках и сценический стресс.
По словам Татьяны, такая нагрузка сжигает калории лучше любого спортзала. Выложившись на сцене на все сто, она получает такую встряску, что никакие дополнительные упражнения ей просто не нужны.