Слезы на сцене и гордость за деда: Татьяна Буланова рассказала, что для нее значит День Победы

Дедушка певицы прошел всю Великую Отечественную войну.

Татьяна Буланова уже много лет остается одной из самых искренних звезд нашей эстрады. Недавно она поделилась личным: рассказала, почему День Победы для нее — это не просто дата.

Священный день и дед, дошедший до Берлина

Для Татьяны 9 Мая — праздник номер один. Это время, когда эмоции зашкаливают. Певица в интервью Общественной Службе Новостей призналась: каждый раз, когда она выходит на сцену в этот день, на глаза наворачиваются слезы.

Это личная история. Ее дедушка прошел всю Великую Отечественную войну. Он не просто воевал, а дошел до самого Берлина.

Татьяна часто вспоминает его и считает, что этот праздник — то немногое, что по-настоящему объединяет всех нас. В этом году 9 Мая артистка снова проведет на работе, делясь этой памятью со зрителями.

Секрет фигуры: замок на холодильнике после 16:00

Многие удивляются, как Булановой удается сохранять отличную форму. Оказывается, она не фанат строгих ограничений и не высчитывает калории в каждом листе салата. Её секрет прост, но требует железной воли.

Татьяна придерживается правила: есть можно всё, что хочется, но только до четырех часов дня. После 16:00 — ни крошки. Такой жесткий график питания она держит уже почти 30 лет.

Это своего рода экстремальное интервальное голодание, к которому её организм давно привык. Благодаря этому она не отказывает себе в любимых продуктах, но лишние килограммы не прилипают.

Вместо спортзала — два часа стресса

Буланова честно говорит: штанги и беговые дорожки — это не про нее.

Лучшая тренировка для артистки — это ее собственный концерт. Судите сами: два часа живого выступления, постоянное движение на каблуках и сценический стресс.

По словам Татьяны, такая нагрузка сжигает калории лучше любого спортзала. Выложившись на сцене на все сто, она получает такую встряску, что никакие дополнительные упражнения ей просто не нужны.