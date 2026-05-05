Вместо бизнес-ланча — подогретый плов: почему петербуржцы меняют рестораны на пластиковые лотки

Жители Петербурга стали чаще отказываться от перекусов в кафе и ресторанах.

Раньше Петербург называли ресторанной столицей России. Теперь город ставит другой рекорд — по поеданию готовых обедов из супермаркетов.

Жители Северной столицы начали массово экономить и менять привычные кафе на отделы кулинарии в «Пятёрочках» и «Перекрёстках», пишет "Деловой Петербург".

Средний класс уходит в супермаркеты

Больше всего привычки изменились у среднего класса. Если раньше офисные сотрудники привычно ходили на бизнес-ланчи в ближайшие кафе, то теперь они всё чаще стоят в очереди к микроволновке в магазине.

В Петербурге доля готовой еды в торговых сетях уже достигла 8%. Это заметно выше, чем в среднем по стране.

Магазины вовремя подсуетились: они расширяют бюджетные линейки и делают свои отделы кулинарии похожими на современные столовые.

Цены в меню подскочат на 40%

Прогнозы экспертов еще в феврале звучали неутешительно: в ближайшее время ценники в кафе могут вырасти почти в полтора раза. Причин несколько, и все они навалились разом:

Продукты дорожают каждую неделю.

Логистика стала сложной и запутанной.

Расходы на свет, аренду и зарплаты персоналу растут.

Многие заведения уже работают на грани окупаемости. Для обычного горожанина поход в кафе из ежедневной привычки превращается в событие «по поводу».

Суши-кризис и упрощение меню

Тяжелее всего пришлось японской кухне. Рис, качественная рыба, импортные соусы и даже васаби — всё это либо стало дефицитом, либо стоит космических денег.

Добавьте сюда проблемы с хорошей упаковкой для доставки, и картина станет совсем грустной.

Рестораторы честно признаются: чтобы не задирать цены до небес, им приходится «резать» меню. Из него исчезают деликатесы и сложные блюда с дорогими ингредиентами. Кухня становится проще, порции — скромнее.

Рынок общепита в городе буквально «схлопывается». Чувствуют себя уверенно только два полюса:

Премиум-рестораны. Их клиенты — люди с очень большими деньгами, которые не привыкли считать копейки и не откажутся от устриц из-за кризиса. Жесткие дискаунтеры и фастфуд. Те, кто предлагает максимально дешевую и сытную еду.

А вот уютные кафе «для своих», которые составляли душу Петербурга, оказались под самым сильным ударом.