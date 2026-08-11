Шахта на 55 метров прямо в сквере у Консерватории: вестибюль «Театральной» обретает реальные контуры

Петербуржцы ждали этого события буквально десятилетиями.

Станцию «Театральная» давно окрестили одним из самых известных долгостроев города. Но теперь проект наконец-то сдвинулся с мёртвой точки.

Где построят вестибюль?

Многолетние споры о том, где именно пассажиры будут выходить на поверхность, завершены. Власти города официально утвердили локацию.

Основной вестибюль появится на площади имени Юрия Темирканова. Простыми словами — это сквер прямо напротив Консерватории и новой сцены Мариинского театра.

Подземный коридор также свяжет станцию с эвакуационным выходом у старой сцены Мариинки.

Что происходит прямо сейчас?

Сейчас проект переходит к практическим шагам. На сайте госзакупок уже появился тендер на инженерные изыскания.

Компания «Метропроект» готова заплатить 23,6 миллиона рублей за исследование территории. Заявки от подрядчиков принимают до 14 августа, сообщает канал "Подземник".

Специалистам предстоит просканировать землю вдоль и поперёк: изучить грунт, подземные воды и оценить все возможные риски. Задачка не из простых, ведь шахтный ствол уйдет под землю на 55 метров.

Почему «Театральную» строят так долго?

Эта стройка обрасла легендами. Главная причина задержек — сложнейшие согласования.

Руководство Мариинского театра долгое время выступало против строительства выхода в непосредственной близости от исторического здания.

Были опасения, что вибрации от стройки и поездов разрушат старинные стены. Из-за этих споров проект многократно переделывали, а сроки сдвигали.

Ранее «Городовой» рассказывал, станет ли «Театральная» первой глубокой платформой с лифтом «в пол».