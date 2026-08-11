Не режьте крупно и дайте 4 часа: готовим хрустящие кабачки с чесноком и укропом

Лето и осень — время кабачков. Не знаете, куда девать урожай? Забудьте про привычную обжарку в муке.
Шеф-повар Святослав Спиваков посоветовал "Городовому" сделайте быструю маринованную закуску. Это просто, дешево и невероятно вкусно.
Секрет успеха — правильный кабачок
Главное правило — берите только молодые овощи. У них тонкая кожица и совсем нет твердых семечек. Они идеально хрустят. Старые кабачки для этого рецепта не подойдут, они слишком сухие и жесткие.
Кстати, кабачок — это отличный диетический продукт. В нем много воды, калия и витамина C, поэтому такую закуску можно есть даже на ночь.
Базовый рецепт
На полкило молодых кабачков вам понадобится:
- Оливковое масло — 30 мл
- Уксус 9% — 20 мл
- Сахар — 10 г (примерно чайная ложка с горкой)
- Соль — 7 г (чуть меньше чайной ложки)
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп и петрушка — по небольшому пучку (около 10 г)
Как нарезать и замариновать
Форма нарезки не имеет значения. Режьте так, как вам нравится: тонкой соломкой, кружочками, брусками или кубиками. Главное — не режьте крупно, иначе овощи не успеют пропитаться.
Процесс простой:
- Мелко покрошите зелень и чеснок.
- Смешайте масло, уксус, соль и сахар.
- Соедините кабачки, зелень и маринад в одном контейнере.
- Хорошо всё перемешайте.
Отправьте контейнер в холодильник на 3–4 часа. После этого закуску можно подавать на стол. Если дадите ей постоять ночь, она станет еще вкуснее.
Хочется острого? Сделайте азиатский вариант
Классический рецепт легко переделать. Мечтаете о пикантном вкусе? Замените часть оливкового масла на кунжутное.
"Также можно сделать в азиатской стиле, более острые, добавив чили перец, кунжутное масло, имбирь и соевый соус.
Вообще кабачок универсальный продукт и желательно кушать его молодым. Вариантов маринадов очень много, несколько раз сделаете и поймете, что нравится именно вам", - говорит эксперт.
С чем подавать и как хранить
Кабачки прекрасно впитывают любые специи. Не бойтесь экспериментировать. Можно добавить базилик, горчицу в зернах или паприку.
Эта закуска идеально подходит к мясу, шашлыкам, птице или просто к горячей вареной картошке. Хранить её нужно в холодильнике в закрытой банке.
Она легко простоит 4–5 дней, не потеряв своего хруста.
Ранее «Городовой» рассказывал про необычный способ закатать огурцы-гиганты кружочками.