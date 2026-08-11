Не режьте крупно и дайте 4 часа: готовим хрустящие кабачки с чесноком и укропом

Хрустящую закуску можно приготовить за пару часов.

Лето и осень — время кабачков. Не знаете, куда девать урожай? Забудьте про привычную обжарку в муке.

Шеф-повар Святослав Спиваков посоветовал "Городовому" сделайте быструю маринованную закуску. Это просто, дешево и невероятно вкусно.

Секрет успеха — правильный кабачок

Главное правило — берите только молодые овощи. У них тонкая кожица и совсем нет твердых семечек. Они идеально хрустят. Старые кабачки для этого рецепта не подойдут, они слишком сухие и жесткие.

Кстати, кабачок — это отличный диетический продукт. В нем много воды, калия и витамина C, поэтому такую закуску можно есть даже на ночь.

Базовый рецепт

На полкило молодых кабачков вам понадобится:

Оливковое масло — 30 мл

— 30 мл Уксус 9% — 20 мл

— 20 мл Сахар — 10 г (примерно чайная ложка с горкой)

— 10 г (примерно чайная ложка с горкой) Соль — 7 г (чуть меньше чайной ложки)

— 7 г (чуть меньше чайной ложки) Чеснок — 2 зубчика

— 2 зубчика Укроп и петрушка — по небольшому пучку (около 10 г)

Как нарезать и замариновать

Форма нарезки не имеет значения. Режьте так, как вам нравится: тонкой соломкой, кружочками, брусками или кубиками. Главное — не режьте крупно, иначе овощи не успеют пропитаться.

Процесс простой:

Мелко покрошите зелень и чеснок. Смешайте масло, уксус, соль и сахар. Соедините кабачки, зелень и маринад в одном контейнере. Хорошо всё перемешайте.

Отправьте контейнер в холодильник на 3–4 часа. После этого закуску можно подавать на стол. Если дадите ей постоять ночь, она станет еще вкуснее.

Хочется острого? Сделайте азиатский вариант

Классический рецепт легко переделать. Мечтаете о пикантном вкусе? Замените часть оливкового масла на кунжутное.

"Также можно сделать в азиатской стиле, более острые, добавив чили перец, кунжутное масло, имбирь и соевый соус. Вообще кабачок универсальный продукт и желательно кушать его молодым. Вариантов маринадов очень много, несколько раз сделаете и поймете, что нравится именно вам", - говорит эксперт.

С чем подавать и как хранить

Кабачки прекрасно впитывают любые специи. Не бойтесь экспериментировать. Можно добавить базилик, горчицу в зернах или паприку.

Эта закуска идеально подходит к мясу, шашлыкам, птице или просто к горячей вареной картошке. Хранить её нужно в холодильнике в закрытой банке.

Она легко простоит 4–5 дней, не потеряв своего хруста.

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