Уже 100 раз так готовила – и все мало: Свёкла по-осетински съедается за считаные секунды

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Нужно ли сеять заново: агроном рассказал, как быть с морковью и свеклой, посаженными перед возвратными холодами

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Подкармливать морковь солью – опасно: научное объяснение и безопасные альтернативы

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1 хитрость при прореживании моркови и свеклы – овощи растут в 2 раза лучше: собираем крупные корнеплоды, а не мелкие "кривульки"

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