Уже 100 раз так готовила – и все мало: Свёкла по-осетински съедается за считаные секунды

Консервация свёклы на зиму представляет собой отличный метод сохранения вкусовых и питательных свойств овоща на долгое время. Рецепт свёклы по-осетински отличается своей простотой, поскольку не предусматривает термической обработки или многократных заливок. Благодаря применению ароматных специй свёкла приобретает уникальный вкус и аромат.
Продукт может быть использован как самостоятельная закуска, подаваемая с зеленью, чесноком или луком, а также в качестве дополнения к мясу.
Ингредиенты:
- Морковь — 1 кг;
- свекла — 600 гр;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — 1/2 ст. ложки;
- масло растительное — 30 мл;
- вода — 300 мл;
- уксус 9% — 1 ст. ложка;
- хмели — сунели — 1 ч. ложка.
Процесс приготовления
Очистите свеклу от кожуры и ботвы. Нарежьте на брусочки размером 3 см. Чеснок почистите, порежьте на тонкие пластинки.
В кастрюлю налейте воду, насыпьте соль, сахар, специи. Поставьте на огонь, доведите до кипения, залейте растительное масло, перемешайте. Еще раз доведите до кипения.
Нарезанную свёклу переложите в стерилизованную банку, залейте столовую ложку уксуса, влейте кипящий маринад и закрутите крышкой.
Оставьте банку на сутки при комнатной температуре, затем уберите на хранение в холодильник или в холодный погреб.
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