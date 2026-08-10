«Цвикли»: еврейская намазка из свёклы покорит каждого – шедевр, достойный царского стола

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Хлеб не всему голова: эколог объяснил, чем нельзя кормить птиц зимой — и почему хлеб им опаснее мороза

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Правда или миф? Помогают ли сок лимона, петрушки или кефир в борьбе с пигментаций — ответила дерматолог

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Деликатес на хлебе: Еврейская намазка получается настолько вкусной, что можно проглотить язык

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