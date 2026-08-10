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«Цвикли»: еврейская намазка из свёклы покорит каждого – шедевр, достойный царского стола

Опубликовано: 10 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
«Цвикли»: еврейская намазка из свёклы покорит каждого – шедевр, достойный царского стола
«Цвикли»: еврейская намазка из свёклы покорит каждого – шедевр, достойный царского стола
Городовой ру
Простое и вкусное блюдо

Цвикли представляет собой пастообразную закуску, приготовленную на основе свеклы с добавлением корня хрена. Существуют мнения о том, что это блюдо было известно еще во времена Киевской Руси.

Первые документальные упоминания об использовании блюд из свеклы в северо-восточной Европе встречаются в итальянских и немецких хрониках середины XVI века.

Ингредиенты:

  • свекла — 500 г;
  • хрен — 50 г;
  • лимонный сок — 2 столовые ложки;
  • петрушка — по вкусу;
  • тмин — 1/4 чайной ложки;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • сахар — 1 чайная ложка.

Процесс приготовления

Отварите свеклу до готовности на среднем огне. После остывания очистите ее и натрите на мелкой терке.

Добавьте к свекле натертый хрен, лимонный сок, сахар, соль, тмин и измельченную зелень. Тщательно перемешайте все компоненты.

Подавать закуску можно на черном хлебе или в качестве самостоятельного блюда.

Ранее мы рассказали, как испечь греческий пирог из кабачков.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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