«Цвикли»: еврейская намазка из свёклы покорит каждого – шедевр, достойный царского стола

Цвикли представляет собой пастообразную закуску, приготовленную на основе свеклы с добавлением корня хрена. Существуют мнения о том, что это блюдо было известно еще во времена Киевской Руси.
Первые документальные упоминания об использовании блюд из свеклы в северо-восточной Европе встречаются в итальянских и немецких хрониках середины XVI века.
Ингредиенты:
- свекла — 500 г;
- хрен — 50 г;
- лимонный сок — 2 столовые ложки;
- петрушка — по вкусу;
- тмин — 1/4 чайной ложки;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- сахар — 1 чайная ложка.
Процесс приготовления
Отварите свеклу до готовности на среднем огне. После остывания очистите ее и натрите на мелкой терке.
Добавьте к свекле натертый хрен, лимонный сок, сахар, соль, тмин и измельченную зелень. Тщательно перемешайте все компоненты.
Подавать закуску можно на черном хлебе или в качестве самостоятельного блюда.
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