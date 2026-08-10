Выкапываем картофель по Лунному календарю: названы лучшие даты августа и сентября – сохраните

Чтобы картофель не гнил зимой, убирайте его с плотной кожурой в сухую погоду. Благоприятные дни — 3–6 августа и 1–3 сентября.

Долгая сохранность картофеля зависит грамотно проведенной уборки. Агроном Василий Ягодкин рассказывает ключевые правила, которые помогут избежать гнили и потери вкуса при зимнем хранении, пишет regions.ru.

Как определить, что картофель созрел

Для долгого хранения картофель должен быть полностью созревшим. Проверить это легко по кожуре: она должна быть плотной и не сдираться при нажатии или трении. Если кожица тонкая и легко повреждается — клубни пока не дозрели, они быстро потеряют тургор и начнут гнить. Оптимальные условия для уборки — сухая солнечная погода с температурой +15...+20 C. После дождей спешить нельзя: влага на клубнях провоцирует гнилостные процессы при закладке на хранение.

Стоит ли срезать ботву

Одна из самых распространенных ошибок — раннее удаление ботвы. В действительности, пока стебли и листья высыхают естественным путём, все полезные вещества перетекают в клубни — картофель становится крупнее, слаще и лучше хранится. Если же из-за затяжных дождей и холодов ботва долго остаётся зелёной, садоводы прибегают к десикации — специальной обработке, которая ускоряет высыхание и помогает кожуре окрепнуть. Это разумная мера, а не просто ускорение процесса.

Лунный календарь для уборки

Благоприятные дни: 3–6 августа и 1–3 сентября.

Не стоит копать картофель в августе 11–13 и 20–29 числах, а также 6–7 сентября.

Личный опыт автора

Как-то я не удержалась и выкопала картошку в конце июля — кожура была тонкой, как бумага. К зиме больше половины урожая превратилось в труху. В прошлом году я набралась терпения: дождалась, пока ботва высохнет сама, и убрала клубни в сухой августовский день. Результат — картошка лежала до весны, и ни одна не сгнила.

Вывод

Хорошо хранится только тот картофель, который дозрел: кожура плотная, ботва не срезана раньше срока. Сухая погода при уборке — тоже важное условие. А многие огородники сверяются ещё и с Лунным календарём: считают, что фазы луны влияют на лёжкость и качество клубней. Всё вместе — и результат радует до самой весны.

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