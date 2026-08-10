Народные приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Смоленской иконы

В этот день не заключают сделок, не ссорятся и не берутся за иголку. Собирают груши и картофель, а приметы предсказывают погоду и урожай.

10 августа православные христиане вспоминают Смоленскую икону Божией Матери, известную как «Одигитрия» — Путеводительница. По преданию, этот образ создал евангелист Лука ещё при жизни Девы Марии. В народе праздник называли Прохоры-Пармены — в честь учеников Христа. С этим днём связано много поверий, запретов и погодных примет, пишет "Аргументы и Факты".

Как икона попала на Русь

Церковные источники связывают историю иконы с Константинополем, где она хранилась долгое время. В 1046 году византийский император Константин Мономах благословил ею свою дочь Анну перед её свадьбой с русским князем Всеволодом. Позже образ перешёл к Владимиру Мономаху, который в начале XII века поместил его в смоленском соборе — с тех пор икона и получила название Смоленская.

Одна из самых ярких легенд связана с 1238 годом: по преданию, воин Меркурий услышал от иконы глас и ночью проник в стан Батыя, уничтожив множество врагов, а сам погиб в бою. Спустя почти шесть веков, список образа сопровождал русские войска в войне с Наполеоном, а перед Бородинским сражением икону проносили по лагерю для поддержки воинов.

Что делали на Прохоры-Пармены

Крестьяне выкапывали луковицы тюльпанов, собирали первые груши и копали молодой картофель. Считалось, что груша, съеденная 10 августа, помогает найти верное решение в сложных делах. Также наводили порядок в доме и амбарах, завершали старые задачи. Избегали любой торговли и финансовых операций — верили, что сделки будут неудачными.

Не рекомендовалось затевать переезды, свадьбы или менять работу. Запрещались ссоры, сплетни и пустые разговоры. Женщинам не советовали браться за шитьё, а мужчинам — хвастаться достатком. Не ели яблоки — их время ещё не пришло, а кашу не варили, видя в ней символ бедности.

Приметы на 10 августа

Погода служила надёжным прогнозом на ближайшее время:

Когда туман стелился по земле — ждали хорошей погоды, а если он поднимался вверх — будет дождь.

Дождь при отсутствии ветра обещал затяжное горе, а высокие облака — сухие дни.

Утреннее мерцание звёзд и тучи предвещали грозу днём.

Красный закат сулил ветреную погоду, а иней на траве — зима будет холодной и рано придёт.

Все эти приметы помогали крестьянам планировать свои дела, не полагаясь только на календарь.

Вывод

День Смоленской иконы объединяет церковную память о святыне и бытовой уклад крестьян. В запретах и приметах отразились практические наблюдения за погодой и хозяйством, которые помогали выживать в прошлые века.

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