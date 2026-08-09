Народные приметы на 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеймона

В день святого Пантелеимона пекут пирожки с капустой, помогают ближним и следят за приметами.

9 августа православная церковь чтит память святого великомученика Пантелеимона — врачевателя, который исцелял страждущих именем Христа и принявшего мученическую смерть. В народе этот день прозвали Кочанным, потому что в это время завязываются капустные вилки. С праздником связано множество обычаев, запретов и погодных примет, пишет "Аргументы и Факты".

Житие святого

Пантелеимон родился в Никомидии в семье язычника-аристократа и христианки. Врачебному искусству его обучал знаменитый медик Евфросин и его представили императору Максимиану как будущего придворного лекаря. Но однажды он воскресил умершего ребёнка — и после этого чуда принял христианство, стал лечить людей бесплатно и обращать их в веру.

Это вызвало ненависть языческих врачей, и император приказал пытать его. Пантелеимона вешали, жгли свечами, бросали в море, травили дикими зверями — но он оставался целым. Когда же ему отрубили голову, из раны истекли кровь и молоко, а на дереве, к которому его привязали, появились плоды.

Мощи святого, которые хранятся на Афоне, почитаются как чудотворные — известно множество исцелений, связанных с ними.

Традиции и что нельзя делать в этот день

На Пантелеймона в храмах освящали колосья, которые потом хранили как оберег урожая. Хозяйки пекли пирожки из капусты прошлого сезона и угощали всех — это считалось добрым знаком.

С этим днём связано множество предостережений:

Не начинали новых серьёзных дел — считалось, что удачи не будет.

Не отказывали в помощи и не проходили мимо нуждающихся.

Избегали ссор и грубых слов — помириться не получится.

Не брали в долг — к бедности.

Не оставляли сухих цветов — к несчастьям.

Выполняли только спокойную работу по дому.

Приметы

Главная примета этого дня — кочаны капусты. Если они твёрдые и плотно сбиты, осень будет холодной и придёт рано. А остальное подсказывают сами природа и её обитатели. Кузнечики стрекочут — к солнцу, муравьи прячутся в муравейнике — к дождю. Утки плещутся и кричат — быть ненастью, а если соловьи всё ещё заливаются — жди сырости.

Погода, которая несколько раз меняется за день, предвещает непостоянную осень. Радуга — к сильному ветру. А если в капусте неожиданно попадётся заяц — это к прибыли. Все эти приметы проверены не одним поколением.

Вывод

День Пантелеимона Целителя соединяет церковное почитание святого и народные наблюдения за природой. Обычаи и запреты отражают многовековую связь человека с землёй, а приметы служили практическим ориентиром для крестьян.

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