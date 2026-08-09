Жарю варенье из слив на сковородке - получается вкуснятина: в составе нет ничего лишнего

Как сделать варенье из слив особенно вкусным? Дополнительные ингредиенты не нужны, ведь достаточно поменять способ приготовления. Портал “Городовой” советует воспользоваться рецептом жареного варенья с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- сливы - 500 г;
- сахар - 1 стакан;
- сок лимона - ½ чайной ложки.
Приготовление:
Сливы вымыть, нарезать на 5-6 частей, удалить косточки. Выложить фрукты в сковороду с антипригарным покрытием. Добавить сахар и сок лимона, перемешать. Оставить в таком виде хотя бы на 30 минут.
Поставить сковороду на средний огонь, довести до кипения, убавить температуру. Готовить варенье в течение 15 минут. Важно иногда помешивать массу, что позволит обеспечить равномерное приготовление.
Горячее варенье выложить в стерилизованную банку, закрыть крышкой или закатать. Накрыть емкость полотенцем, дождаться полного остывания. Хранить варенье только в холодильнике.
Личный опыт
Жареное варенье из слив имеет более насыщенный вкус, чем после варки. Смогла убедиться в этом на собственном опыте. Теперь готовлю варенье только на сковороде.
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