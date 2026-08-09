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Жарю варенье из слив на сковородке - получается вкуснятина: в составе нет ничего лишнего

Опубликовано: 9 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Жарю варенье из слив на сковородке - получается вкуснятина: в составе нет ничего лишнего
Жарю варенье из слив на сковородке - получается вкуснятина: в составе нет ничего лишнего
Городовой ру
Как приготовить варенье из слив на сковороде

Как сделать варенье из слив особенно вкусным? Дополнительные ингредиенты не нужны, ведь достаточно поменять способ приготовления. Портал “Городовой” советует воспользоваться рецептом жареного варенья с сайта “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • сливы - 500 г;
  • сахар - 1 стакан;
  • сок лимона - ½ чайной ложки.

Приготовление:

Сливы вымыть, нарезать на 5-6 частей, удалить косточки. Выложить фрукты в сковороду с антипригарным покрытием. Добавить сахар и сок лимона, перемешать. Оставить в таком виде хотя бы на 30 минут.

Поставить сковороду на средний огонь, довести до кипения, убавить температуру. Готовить варенье в течение 15 минут. Важно иногда помешивать массу, что позволит обеспечить равномерное приготовление.

Горячее варенье выложить в стерилизованную банку, закрыть крышкой или закатать. Накрыть емкость полотенцем, дождаться полного остывания. Хранить варенье только в холодильнике.

Личный опыт

Жареное варенье из слив имеет более насыщенный вкус, чем после варки. Смогла убедиться в этом на собственном опыте. Теперь готовлю варенье только на сковороде.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить жареное варенье из яблок.

Автор:
Полина Аксенова
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