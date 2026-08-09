Готовлю из всех яблок - пеку шарлотку по рецепту Ивлева каждую неделю: воздушная, с идеальной корочкой и не черствеет

Шарлотка давно стала визитной карточкой домашней выпечки, но часто радует лишь вкусом, а не текстурой. Знакомый с детства пирог нередко превращается в сыроватое тесто с разваренными яблоками.

Шеф Константин Ивлев предлагает переосмыслить этот десерт, превратив его в блюдо ресторанного уровня. Его метод основан не на экзотических продуктах, а на точной физике процессов и правильной работе с ингредиентами.

Ингредиенты

Яблоки – 3-4 шт.;

яйца – 4 шт.;

сахар – 200 г;

мука – 160 г;

масло растительное – 100 мл;

молоко – 50 мл;

разрыхлитель – 1 ч. ложка;

цедра лимона – 1 ст. ложка;

сахар для посыпки – 1 ст. ложка.

Секрет первый: правильная подготовка яблок

Оставьте в стороне магазинные гладкие плоды, они не дадут нужного вкуса. Используйте садовые яблоки, даже с незначительными дефектами, которые являются признаком натуральности. Обязательно срежьте кожуру, чтобы избавиться от горечи, а нарезанные дольки поместите в холодную воду с лимонной кислотой – это сохранит их цвет и упругую структуру.

Секрет второй: идеальное тесто-эмульсия

Главное отличие от классики – введение двух ключевых компонентов, которые кардинально меняют текстуру:

Растительное масло (100 мл) делает клейковину эластичной, сохраняя мягкость пирога на несколько дней. Молоко (50 мл) увлажняет мякиш, создавая бархатистую структуру.

Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Затем введите жидкие компоненты тонкой струйкой, после чего просейте муку с разрыхлителем и добавьте лимонную цедру для яркого аромата. Смешивайте сухие ингредиенты с жидкими аккуратно, движениями снизу вверх, чтобы сохранить все воздушные пузырьки.

Секрет третий: выпечка и финальный штрих

Выкладывайте тесто в форму на пергамент. Чтобы края поднялись равномерно, избегайте смазывания стенок маслом. Перед отправкой в духовку покрутите форму на столе для выравнивания слоя. Щедро посыпьте верх сахаром – это создаст тонкую хрустящую карамельную корочку. Выпекайте при 180 градусах 40-45 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова долго боялась экспериментировать с классикой, но добавление масла и молока преобразило пирог. Особенно поразила лимонная цедра – она вдохнула в выпечку свежесть, сделав вкус менее приторным. Еще один интересный нюанс: Алина оставила одно яблоко с кожурой для контраста, и это добавило легкую терпкость. Пирог оставался мягким на четвертый день.

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