От первой капли меда до льняного полотна: как правильно встретить три Спаса в 2026 году

Священник рассказал, как Спасы связаны с церковными праздниками.

Август — самый «вкусный» месяц в православном календаре. На него приходятся сразу три праздника, которые в народе называют Спасами.

В 2026 году их даты остаются неизменными, так как они привязаны к конкретным числам.

Священник, кандидат исторических наук, доктор теологии, иерей Андрей Владимирович Постернак рассказал "Городовому", когда и как отмечать Спасы, что нести в церковь и при чем тут яблоки с медом.

14 августа — Медовый Спас (Первый Спас)

Этот день открывает череду праздников. В церкви его называют «Приисхождения честных древ Животворящего Креста Господня».

Суть праздника: В храмах выносят крест для поклонения. Это напоминает о древнем обычае в Константинополе, когда святыню проносили по городу, чтобы остановить эпидемии. Также в этот день проводят малое освящение воды.

Народные традиции: Пчеловоды подрезают первые соты и несут мед в церковь. Считается, что именно с этого дня мед становится целебным.

"Спас, который мы называем Медовым, это начало Успенского поста, когда празднуется "Изнесение честных древ Господних". То есть выносится крест на центр Храма, Ему кланяются. Это праздник чем-то напоминающий праздник, связанный с Великим Постом, когда выносят крест на Крестопоклонной неделе или когда празднуется Воздвижение Креста. Это как раз одна из таких дат, когда почитается Крест Господень и начало строгого поста. И в этот день, поскольку уже есть мёд, приносят его плоды, и есть традиция освещать мёд в храмах", - говорит отец Андрей.

19 августа — Яблочный Спас (Второй Спас)

Это, пожалуй, самый известный и торжественный Спас. По календарю это праздник Преображения Господня.

"Яблочный Спас — это праздник Преображения, который, конечно, к яблокам никакого прямого отношения не имеет, это 19 августа. Он является двунодесятым праздником, то есть одним из двенадцати наиболее важных праздников церковного календаря. И вспоминаются Евангельские события, когда Господь поднялся на гору Фавор. Преобразился перед тремя учениками в блистающих одеждах пред ними предстал, и этим явилась его божественная сущность", - говорит священник.

Народные традиции: В храм несут яблоки, виноград, сливы и груши. До этого дня верующие старались не есть плоды нового урожая.

Важный нюанс: Хотя идет строгий пост, в честь праздника разрешается послабление — можно есть рыбу и выпить немного вина.

29 августа — Ореховый Спас (Третий Спас)

Самый спокойный и «домашний» праздник. Его также называют Хлебным или Полотняным. Официальное название — Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа.

Суть праздника: По легенде, Иисус умылся и вытер лицо полотенцем, на котором чудесным образом отпечатался Его лик. Этот образ исцелил больного царя Авгаря. Позже икону торжественно перенесли в Константинополь.

Народные традиции: К этому времени поспевают лесные орехи. Также пекут хлеб из зерна нового урожая. На ярмарках раньше было принято продавать домотканые холсты (отсюда и название Полотняный).

Важный нюанс: Пост уже закончился (28 августа — Успение), поэтому на стол можно ставить любые угощения.

Эти праздники — отличный повод поблагодарить природу за урожай и вспомнить о духовных смыслах, которые стоят за народными названиями.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на самом деле ценят петербуржцы.