Всего 1 капля в раствор — и пеларгония цветёт непрерывно весь год

Герань зацветёт пышно, если обеспечить ей яркий свет и раз в месяц подкармливать слабым йодным раствором.

Герань, или пеларгония, — один из самых популярных комнатных цветков, который при правильном уходе радует обильными соцветиями и узнаваемым пряным ароматом. Однако даже это неприхотливое растение теряет декоративность, если не учитывать его потребности в освещении, поливе и питании. Чтобы пеларгония цвела круглый год и не страдала от болезней, важно создать ей подходящие условия и грамотно подбирать подкормки, пишет belnovosti.by.

Свет и место — основа здоровья цветка

Пеларгония предпочитает хорошо освещённые южные подоконники. При недостатке света и в прохладных помещениях стебли вытягиваются, листья желтеют, а бутоны не закладываются. Даже если растение не погибнет, цветения можно не ждать — поэтому для герани принципиально важно выбирать самое светлое место, особенно осенью и зимой. В тёмных углах комнаты пеларгония не даст ни одного бутона — это факт, проверенный поколениями цветоводов.

Подкормка йодом: проверенное средство

Среди магазинных удобрений и народных рецептов для герани особенно выделяется йод. Он стимулирует рост корневой системы, помогает усваивать питательные вещества из почвы и служит антисептиком, защищая корни от гнили и грибковых заболеваний. Раствор готовится просто: в 1 литре отстоянной воды комнатной температуры разводится 1 капля йода. Перед подкормкой почву увлажняют и рыхлят за сутки. Поливают растение строго под корень — от 3 до 7 столовых ложек раствора в зависимости от размера горшка. Превышать дозировку нельзя: избыток йода обжигает корни.

Личный опыт автора

Моя герань долго стояла на северном подоконнике и категорически отказывалась цвести — листья бледнели, бутонов не было. По совету знакомой цветовода я переставила её на южную сторону и раз в месяц стала поливать слабым йодным раствором. Уже через месяц листья потемнели и стали упругими, а ещё через две недели появились первые бутоны. С тех пор пеларгония цветёт почти круглый год, и никакие болезни её не берут.

Вывод

Правильный уход за геранью строится на трёх простых принципах: достаточное освещение, умеренный полив и грамотная подкормка. Йодный раствор — доступное и эффективное средство, которое укрепляет корневую систему и предотвращает болезни. При соблюдении этих правил пеларгония радует обильным и продолжительным цветением практически круглый год.

Ранее мы рассказывали, что нужно успеть дать герани в августе.