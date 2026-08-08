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Вещи, за которые постоянно переплачивают туристы - об этом никто не задумывается: полезные советы

Опубликовано: 8 августа 2026 16:01
 Проверено редакцией
Вещи, за которые постоянно переплачивают туристы - об этом никто не задумывается: полезные советы
Вещи, за которые постоянно переплачивают туристы - об этом никто не задумывается: полезные советы
Legion-Media
Во время отпуска деньги тратятся с невероятной скоростью. При подсчете затрат становится ясно, что от некоторых покупок точно можно было обойтись. Следующие ошибки способны допускать даже опытные туристы.

Брать такси из аэропорта

Эта привычка обычно обходится очень дорого. После поездки на поезде или после перелета уставший турист готов доехать до отеля за внушительную сумму, но лучше так не делать. Не стоит соглашаться на предложения таксистов, которые стоят возле аэропорта или вокзала.

Соглашаться на экскурсии от туроператора

Обычно такие экскурсии продаются с большими наценками, из-за чего лучше от них отказываться. Более привлекательные стоимости можно найти в местных экскурсионных точках, а также на сайтах с купонами.

Пользоваться лежаками на пляже

Лежаки всегда стоят дорого, поэтому можно обойтись и без них. Отдых на полотенце точно не испортит вам настроение, сообщает дзен-канал "Путешествия с фотокамерой".

Фрукты и напитки на пляже

Любые фруктовые нарезки, коктейли со льдом обойдутся туристам дорого, поэтому брать еду на пляж лучше с собой. Это существенно сэкономит бюджет.

Покупать товары возле пляжа

Матрасы, зонтики, купальники, средства для защиты от солнца и другие товары будут всегда дороже рядом с пляжем. Достаточно уйти на несколько улиц подальше от побережья, после чего можно будет увидеть уже совершенно другие цены.

Личный опыт

Первые мои поездки на море получались очень затратными, ведь я соглашалась на любые предложения от отеля, туроператора, посещала бессмысленные экскурсии. Понимание пришло только с опытом.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие продукты не стоит есть на черноморском побережье.

Автор:
Полина Аксенова
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