Влила 2 стакана — и затхлая вонища и грязь растворились со стенок слива на кухне

Влила 2 стакана — и затхлая вонища и грязь растворились со стенок слива на кухне Legion-Media

Избавиться от запаха и засора в сливе можно с помощью обычной соды и соли, засыпав их на ночь и пролив кипятком. Простой и бесплатный метод, который работает не хуже магазинной химии.