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Влила 2 стакана — и затхлая вонища и грязь растворились со стенок слива на кухне

Опубликовано: 8 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
Влила 2 стакана — и затхлая вонища и грязь растворились со стенок слива на кухне
Влила 2 стакана — и затхлая вонища и грязь растворились со стенок слива на кухне
Legion-Media
Избавиться от запаха и засора в сливе можно с помощью обычной соды и соли, засыпав их на ночь и пролив кипятком. Простой и бесплатный метод, который работает не хуже магазинной химии.

Неприятный запах из кухонной мойки или ванной, а также медленно уходящая вода — верные признаки того, что в трубах накопились жировые отложения и другой мусор. Вызывать сантехника или покупать агрессивную химию не обязательно: справиться с проблемой помогают обычные сода и соль, которые есть на каждой кухне. Этот метод не только устраняет запахи, но и служит профилактикой серьёзных засоров, сохраняя трубы чистыми месяцами, пишет thevoicemag.

Почему сода и соль эффективны

Пищевая сода и поваренная соль — натуральные абразивы. Сода, кроме того, обладает щелочными свойствами, которые расщепляют жир, оседающий на стенках труб. Соль усиливает механическое воздействие, помогая отшелушивать налипшую грязь. Вместе они создают среду, в которой органические отложения размягчаются и отделяются от поверхности, после чего горячая вода легко смывает их в канализацию.

В отличие от магазинных гелей, этот состав не содержит агрессивных кислот и безопасен для старых металлических и пластиковых труб.

Пошаговая инструкция: как провести чистку

Для процедуры понадобятся стакан соды, полстакана соли и чайник с водой. Весь процесс занимает буквально пару минут вечером, а результат оценивается утром:

  • Подготовка. Отмерьте необходимое количество: 1 стакан (200 мл) пищевой соды и 0,5 стакана столовой соли. Смешивать их заранее не обязательно, но можно.
  • Засыпка. Высыпьте соду прямо в сливное отверстие, затем добавьте соль. Старайтесь, чтобы сухая смесь провалилась как можно глубже.
  • Выдержка. Оставьте состав в трубах на всю ночь. За это время сода и соль начинают взаимодействовать с жировым налётом, размягчая его.
  • Заключительный этап. Утром вскипятите 2 стакана воды и медленно, осторожно вылейте кипяток в слив. Горячая вода активирует химическую реакцию и смоет остатки загрязнений, а пар поможет удалить запахи.

При регулярном применении — раз в 1–2 месяца — такая чистка предотвращает образование плотных пробок и продлевает срок службы сифонов.

Личный опыт автора

У меня на кухне постоянно появлялся гнилостный запах из мойки, несмотря на использование дорогих средств. Однажды соседка посоветовала этот метод с содой и солью, и я решила попробовать. Засыпала на ночь, утром обдала кипятком — запах исчез полностью, а вода стала уходить заметно быстрее.

Вывод

Сода и соль — доступный и безопасный способ очистки труб от жира и органики. Процедура занимает минимум времени, не требует специальных навыков и полностью заменяет дорогие химические средства. Регулярное применение раз в месяц поддерживает сливы в идеальном состоянии и предупреждает серьёзные засоры.

Ранее мы рассказывали, что отлично заменяет кондиционер.

Автор:
Евгения Сухова
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