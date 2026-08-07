Городовой / Полезное / На улице душно, а в комнате приятные +20: замените кондиционер копеечным средством
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Без патента, руля и пиццы: Смольный дал бизнесу время перестроиться до 2027 года Новости Петербурга
Какие места в самолете нужно обходить стороной - комфортом там и не пахнет: табу для пассажиров со стажем Полезное
Худшая динамика в стране: Петербург вошел в тройку регионов с резким всплеском аварийности Новости Петербурга
Для буйного цветения лилий — обязательно: 2 стакана под куст — и на одном стебле по 10 бутонов Полезное
Олимпиадники на коммерции и стратегия «4-5 вузов»: из чего складывается реальный конкурс в Петербурге Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Туризм
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

На улице душно, а в комнате приятные +20: замените кондиционер копеечным средством

Опубликовано: 7 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
На улице душно, а в комнате приятные +20: замените кондиционер копеечным средством
На улице душно, а в комнате приятные +20: замените кондиционер копеечным средством
Legion-Media
Лайфхак помогает пережить зной без затрат на электроэнергию.

Летний зной превращает квартиру в душную камеру, а кондиционер есть не у всех или ломается в самый неподходящий момент. Дорогие системы охлаждения потребляют много энергии и требуют установки, но есть способ обойтись без них. Обычный опрыскиватель для растений, который стоит копейки, может стать вашим союзником в борьбе с жарой. Этот простой инструмент помогает быстро освежить воздух и создать эффект естественной прохлады, пишет ИА .

Как работает опрыскиватель в жару

Принцип прост: вода в виде мельчайших капель, распыленная в воздухе, быстро испаряется, забирая тепло. Это снижает температуру в помещении и увлажняет воздух, делая его более лёгким для дыхания. В отличие от кондиционера, опрыскиватель не требует сложного монтажа и не расходует дорогое электричество. Достаточно наполнить его холодной водой и распылить в комнате — и вы почувствуете облегчение уже через несколько минут.

Как правильно использовать

Держите пульверизатор на высоте и направляйте вверх — так капли будут равномерно рассеиваться по комнате и постепенно оседать, не создавая луж. Важно не переусердствовать: достаточно лёгкого орошения, чтобы воздух стал влажным, но не мокрым. Лучше всего делать это несколько раз в день, особенно в самые жаркие часы.

Забота о доме и питомцах

Опрыскиватель помогает не только людям, но и домашним животным, которые тоже страдают от жары. Лёгкое увлажнение шерсти помогает им легче переносить высокие температуры. Однако не стоит выгуливать собаку с влажной головой — это может привести к перегреву.

Преимущества метода

  • Доступность — стоит копейки, есть в каждом доме.
  • Мобильность — можно использовать в любой комнате и брать с собой на дачу.
  • Многофункциональность — подходит и для растений, и для увлажнения воздуха.
  • Безопасность — не требует подключения к сети и не создаёт шума.

Личный опыт

В прошлом году в моей квартире сломался кондиционер в самый разгар июля, я думала, что не выдержу. Температура поднималась до +31 даже в тени. Тогда я вспомнила про старый опрыскиватель, который обычно использовала для цветов. Я начала распылять холодную воду по комнате несколько раз в день — и разница стала заметна уже через пару часов. Воздух стал легче, дышать стало проще. Конечно, это не заменило полноценный кондиционер, но помогло пережить самые жаркие дни.

Вывод

Опрыскиватель для растений — простой и дешёвый способ облегчить духоту в квартире без кондиционера. Он увлажняет воздух, создаёт ощущение прохлады и помогает и людям, и животным переносить жару легче.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от мышей в погребе.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 33
🙏 5
😹 10
🙀 1
😿 7
Поделитесь новостью