Уже в августе раскладываю по углам: и погреб зимует без мышей - сосед раскрыл новый прием

Август — время, когда дачники начинают закладывать урожай на хранение. Банки с заготовками отправляются в кладовку, картофель и корнеплоды опускаются в погреб. И именно сейчас важно позаботиться о защите от грызунов, которые с приближением холодов начинают искать тёплые убежища. Мыши не только портят продукты, но и переносят инфекции, опасные для человека.
Есть несколько простых и безопасных способов, которые помогут сохранить припасы без использования ядов, пишет ИА KrasnodarMedia.
Уксус — простое и эффективное средство
Один из самых доступных методов — обычный столовый уксус. Его резкий запах не выносят грызуны, а заодно уксус дезинфицирует помещение, подавляя рост плесени и грибков. Кусочки ткани смачивают в уксусе и раскладывают в углах погреба, у входа и в местах, где были замечены мыши. Пропитку обновляют раз в 1–2 недели или по мере выветривания запаха. Способ работает в любое время года, но особенно актуален в конце лета, когда грызуны только начинают активизироваться перед зимой.
Другие натуральные репелленты
Помимо уксуса, есть несколько проверенных средств, которые используют опытные дачники:
- Зола — рассыпанная по полу, она раздражает лапки и слизистые мышей, заставляя их обходить обработанные участки.
- Полынь и мята — сухие стебли или эфирное масло этих растений создают стойкий аромат, который грызуны не переносят. Их раскладывают в углах и вдоль стен, обновляя по мере высыхания.
- Чернокорень — его резкий запах отпугивает грызунов, а сухие ветки можно разложить внутри погреба.
- Бузина — корни этого растения выделяют вещества, токсичные для грызунов, поэтому высаженный рядом с погребом куст создаёт естественный барьер.
Личный опыт
В прошлом году я потеряла часть урожая из-за мышей, которые пробрались в погреб и испортили несколько мешков картофеля. Тогда попробовала уксусный метод — пропитала тряпки и разложила по углам. Запах держался около двух недель, и за это время мыши ушли. Теперь комбинирую уксус с мятой и обновляю защиту раз в месяц. Результат радует: урожай остаётся целым, а погреб — чистым и сухим.
Вывод
Уксус, зола, мята, полынь и бузина — доступные и безопасные средства для защиты погреба от мышей. Они не требуют больших затрат и не наносят вреда людям и домашним животным. Главное — регулярно обновлять репелленты и проверять состояние хранилища, чтобы вовремя заметить первые признаки появления грызунов.
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