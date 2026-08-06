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Уже в августе раскладываю по углам: и погреб зимует без мышей - сосед раскрыл новый прием

Опубликовано: 6 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
Уже в августе раскладываю по углам: и погреб зимует без мышей - сосед раскрыл новый прием
Уже в августе раскладываю по углам: и погреб зимует без мышей - сосед раскрыл новый прием
Legion-Media
Уксус, зола, полынь, мята и бузина — доступные и безопасные средства для защиты погреба от мышей без ядов и ловушек. 

Август — время, когда дачники начинают закладывать урожай на хранение. Банки с заготовками отправляются в кладовку, картофель и корнеплоды опускаются в погреб. И именно сейчас важно позаботиться о защите от грызунов, которые с приближением холодов начинают искать тёплые убежища. Мыши не только портят продукты, но и переносят инфекции, опасные для человека.

Есть несколько простых и безопасных способов, которые помогут сохранить припасы без использования ядов, пишет ИА KrasnodarMedia.

Уксус — простое и эффективное средство

Один из самых доступных методов — обычный столовый уксус. Его резкий запах не выносят грызуны, а заодно уксус дезинфицирует помещение, подавляя рост плесени и грибков. Кусочки ткани смачивают в уксусе и раскладывают в углах погреба, у входа и в местах, где были замечены мыши. Пропитку обновляют раз в 1–2 недели или по мере выветривания запаха. Способ работает в любое время года, но особенно актуален в конце лета, когда грызуны только начинают активизироваться перед зимой.

Другие натуральные репелленты

Помимо уксуса, есть несколько проверенных средств, которые используют опытные дачники:

  • Зола — рассыпанная по полу, она раздражает лапки и слизистые мышей, заставляя их обходить обработанные участки.
  • Полынь и мята — сухие стебли или эфирное масло этих растений создают стойкий аромат, который грызуны не переносят. Их раскладывают в углах и вдоль стен, обновляя по мере высыхания.
  • Чернокорень — его резкий запах отпугивает грызунов, а сухие ветки можно разложить внутри погреба.
  • Бузина — корни этого растения выделяют вещества, токсичные для грызунов, поэтому высаженный рядом с погребом куст создаёт естественный барьер.

Личный опыт

В прошлом году я потеряла часть урожая из-за мышей, которые пробрались в погреб и испортили несколько мешков картофеля. Тогда попробовала уксусный метод — пропитала тряпки и разложила по углам. Запах держался около двух недель, и за это время мыши ушли. Теперь комбинирую уксус с мятой и обновляю защиту раз в месяц. Результат радует: урожай остаётся целым, а погреб — чистым и сухим.

Вывод

Уксус, зола, мята, полынь и бузина — доступные и безопасные средства для защиты погреба от мышей. Они не требуют больших затрат и не наносят вреда людям и домашним животным. Главное — регулярно обновлять репелленты и проверять состояние хранилища, чтобы вовремя заметить первые признаки появления грызунов.

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Автор:
Евгения Сухова
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