Чем подкормить гортензию во время цветения: 10 г в воду — и крупные бутоны до холодов

Опрыскивание раствором бора и настой из кожуры с яичной скорлупой укрепляют иммунитет и насыщают растение калием и магнием.

Гортензия — одно из самых эффектных украшений сада. Её пышные соцветия способны менять окраску от белоснежной до сиреневой, розовой или даже синей — в зависимости от сорта и ухода. Чтобы кустарник радовал обильным и продолжительным цветением, ему требуется регулярное питание. Многие садоводы успешно используют для этого доступные народные средства, которые не уступают покупным препаратам, пишет автор блога "Цветущий мир Виктории".

Борная кислота: стимулятор цветения и иммунитета

Бор — микроэлемент, который играет ключевую роль в обменных процессах растений. Он активизирует фотосинтез, улучшает усвоение других питательных веществ, усиливает цветение и повышает устойчивость к болезням. В отличие от комплексных удобрений, где бор содержится в небольших количествах, здесь мы вносим его целенаправленно.

Для внекорневой подкормки готовят раствор: 10 г борной кислоты на 10 литров воды. Опрыскивают листья утром или вечером, в сухую безветренную погоду. Важно, чтобы после обработки на куст не попадали прямые солнечные лучи — так раствор лучше впитается и не вызовет ожогов. Такая подкормка особенно полезна в период бутонизации, когда растение нуждается в дополнительной поддержке.

Банановая кожура: природный комплекс калия, фосфора и магния

Кожура бананов — не просто отходы, а ценное органическое удобрение. Она богата калием, фосфором, магнием и азотом — именно теми элементами, которые стимулируют цветение и укрепляют корневую систему. Кроме того, настой из кожуры улучшает структуру почвы и повышает устойчивость растений к перепадам температуры и влажности.

Приготовить подкормку просто:

Кожуру четырёх бананов высушивают (в духовке или естественным путём), измельчают в порошок. Затем смешивают с 1 столовой ложкой яичной скорлупы и 20 г сульфата магния. Заливают 1 литром воды и настаивают сутки.

Готовый настой используют для опрыскивания по листу, стараясь не задевать осадок. Процедуру проводят в те же часы, что и с борной кислотой, избегая яркого солнца.

Общие рекомендации

Оба метода эффективны для внекорневой подкормки. Опрыскивание по листу позволяет питательным веществам быстро проникать в ткани растения, что особенно важно в период активного роста и цветения. Чередование этих двух составов обеспечит гортензию полным набором необходимых элементов и продлит декоративность куста на весь сезон.

Вывод

Борная кислота и банановая кожура — доступные и безопасные средства, которые помогают гортензии раскрыть свой потенциал. Они стимулируют цветение, укрепляют иммунитет и улучшают внешний вид растения. При регулярном применении кустарник будет радовать пышными соцветиями до самой осени.

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