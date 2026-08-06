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Петербургская пятница с характером: штормовое предупреждение объявили в Северной столице

Опубликовано: 6 августа 2026 15:28
 Проверено редакцией
Петербургская пятница с характером: штормовое предупреждение объявили в Северной столице
Петербургская пятница с характером: штормовое предупреждение объявили в Северной столице
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В МЧС рекомендовали петербуржцам соблюдать меры безопасности при ухудшении погоды. 

Петербург и сильный ветер — это классика. Но на этот раз МЧС просит горожан быть предельно внимательными. На город снова надвигается непогода.

Что происходит сейчас?

В пятницу, 7 августа, в Петербурге объявили штормовое предупреждение. Ветер разгонится до 17 м/с.

Для понимания: такой силы достаточно, чтобы сбивать с ног зонты, ломать тонкие деревья и сносить плохо закрепленные рекламные щиты.

Спасатели советуют: если есть возможность, переждите пик непогоды дома. Если вы на улице — держитесь подальше от старых тополей и шатких конструкций.

Уроки июльского «апокалипсиса»

Многие еще не забыли ураган, который прошел в начале июля. Тогда порывы достигали 25 м/с. Ветер буквально вырывал деревья с корнем.

На севере города (Мурино, Песочный) за сутки вылилось больше половины месячной нормы дождя — 77 мм.

Многие тогда возмущались: «Почему нас не предупредили заранее?». Оказалось, что винить технику или людей бесполезно.

Почему ошибаются даже суперкомпьютеры?

Главный синоптик города Александр Колесов объяснил: тот июльский шторм был «местного производства». Обычно непогода идет к нам из Европы или Москвы, и её движение легко отследить.

Но в тот раз циклон возник прямо над Ленобластью. В атмосфере произошел резкий перепад давления — настоящий «взрыв».

Процесс шел так быстро, что ни одна компьютерная модель в мире не смогла его просчитать. Прогнозы молчали даже утром в день шторма.

Почему в Петербурге ветер опаснее, чем в других местах?

У нашего города есть своя специфика, которую стоит знать каждому:

  1. Залив рядом. Близость большой воды делает порывы ветра более резкими и влажными.
  2. Слабый грунт. Из-за болотистой почвы деревья в Питере держатся не так крепко, как в других регионах. Поэтому даже при среднем ветре они падают чаще.

Как уберечь себя и имущество?

  • Машины — в сторону. Не паркуйтесь под деревьями и рядом с заборами стройплощадок. В Питере падение дерева на авто — самая частая страховая история во время шторма.
  • Окна на замок. Закройте окна и уберите всё лишнее с незастекленных балконов. Горшок с цветами, улетевший с 10 этажа, превращается в опасный снаряд.
  • Забудьте про зонты. При ветре 17 м/с зонт бесполезен — его либо вывернет, либо сломает. Лучше надеть плотный дождевик.

Будьте аккуратны и следите за обновлениями от МЧС.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург пережил четвертую самую жаркую ночь в своей истории.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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