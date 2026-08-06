Главные особенности Армении, к которым невозможно привыкнуть: русским здесь будет тяжело

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала о знакомой, которая живет в Армении уже три года. За это время она так и не смогла привыкнуть к некоторым особенностям страны.
Чужие дети становятся общими
Незнакомые люди могут разговаривать с детьми, брать их на руки, при этом делать все без злого умысла. Армяне привыкли так жить, что у россиян вызывает большой стресс.
Опоздания
Местные жители страны любят опаздывать. Они не видят в этом ничего плохого, поэтому за свои опоздания никогда не извиняются.
Эмоциональные разговоры
Если вы услышали громкую речь, которая похожа на ругань, то будьте уверены, что местные просто разговаривают. Они привыкли повышать голос, жестикулировать руками, из-за чего возникает ощущение, что люди ссорятся.
Ковры
“Если попросите квартиру без ковров, то будьте готовы к недоумению риелтора. Квартиры без ковров в их базе как будто не существовало в принципе. Потому что хорошая квартира здесь — это обязательно ковёр на полу, ковёр на стене, бархатные шторы и люстра, которая занимает треть потолка. Это не плохой вкус, это стиль”, - сообщает источник.
Отопление
В Армении отсутствует централизованное отопление, поэтому каждый обогревает дом как может. В новых квартирах есть газовые котлы, а в старых - приходится использовать обогреватели или буржуйку.
Личный опыт
Я посещала Ереван в качестве туриста. Многие особенности страны не заметила, однако их эмоциональные разговоры не обошли и меня стороной. Постоянно возникало ощущение, что на меня кричат. Но местные просто так разговаривают.
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