Главные особенности Армении, к которым невозможно привыкнуть: русским здесь будет тяжело

Новости по теме

Дети, деньги и грязная посуда: что на самом деле ценят петербуржцы

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От манежа до шезлонга: в 23 точках Петербурга бесплатно выдадут 44 вида товаров для детей до 3 лет

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Плющенко: "Мы растим чемпионов, но нужно время. Есть штабы, где из 15 детей осталось двое нетравмированных"

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Сырники «По-полоцки» под сметанно-маковым соусом: даже вредная свекровь попросит рецепт — дети и муж будут в восторге

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Всего 10% признались, что проспали: из чего складываются опоздания и честность трудящихся в Петербурге

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