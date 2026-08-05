Тонкая стежка и синий вместо черного: как выбрать идеальную куртку на теплую осень 2026

Эпоха безразмерных вещей, скрывающих фигуру, постепенно уступает место новым силуэтам.

Осень 2026 года уже не за горами, и она обещает быть уютной и очень стильной. Если вы планируете обновить гардероб, забудьте про огромные «мешки», в которых теряется фигура.

Мода возвращается к элегантности.

Имидж-консультант Елена Бестави рассказала "Городовому" про самые горячие тренды осени 2026.

Что будем носить?

Список актуальных моделей довольно широкий, так что выбрать есть из чего:

Бомберы и ветровки: для тех, кто любит активный темп.

для тех, кто любит активный темп. Кожаные косухи: вечная база, которая подходит ко всему.

вечная база, которая подходит ко всему. Парки и куртки-рубашки: идеально для долгих прогулок.

идеально для долгих прогулок. Стеганые куртки: главный хит сезона.

"В стилистике есть такое понятие «классический стиль». Его определяют качественная ткань, хороший крой, спокойная цветовая гамма, аккуратная фурнитура, отсутствие лишнего декора. Это, так называемый, чистый минимализм. Это вещи, которые словно говорят: «Я достаточно хороша, чтобы не украшать себя». И именно они будут актуальны не один сезон. Не просто так существует выражение «вечная классика»", - отмечает эксперт.

Прощай, оверсайз!

Главная новость: эпоха безразмерных вещей заканчивается. Больше не нужно прятать себя в гигантских пуховиках.

В 2026 году дизайнеры делают ставку на женственность. В моду возвращаются приталенные силуэты и четкая геометрия. Одежда должна подчеркивать достоинства, а не скрывать их.

Новая жизнь «стеганки»

Стеганые куртки теперь выглядят иначе. Забудьте про грубые швы. Сейчас в тренде тонкая, аккуратная стежка и благородные ткани.

{{185}} "Длина куртки зависит от ваших предпочтений. Укороченные свободные дают больше простора для вариативности и свободы движения. Удлиненные прямые куртки больше выступают как альтернатива пальто", - говорит Елена Бестави.

Материалы: тактильный кайф

Осенью 2026 года важно, чтобы вещь было приятно трогать. Самые модные материалы:

Мягкая замша.

Матовая кожа (без лишнего блеска).

Плотная шерсть и хлопок.

Качественная плащевка.

Замените черный на синий

Коричневый — это новый черный. Это главный цвет сезона. Все оттенки: от шоколадного до нежного сливочного.

Если вы не любите коричневый, присмотритесь к глубокому синему и используйте его как базовый. Для ярких акцентов выбирайте:

Бордовый (цвет выдержанного вина).

Насыщенный зеленый.

Терракотовый.

Горчичный.

Главный совет по стилю

В тренде — минимализм. Это стиль «тихой роскоши», когда на куртке нет лишних страз, огромных логотипов или странных цепей.

Хороший крой, качественная ткань и спокойный цвет скажут о вашем вкусе гораздо больше.

Что убрать из шкафа? Смело откладывайте в сторону слишком объемные, «мужские» куртки, которые делают силуэт бесформенным. Настало время показать свою индивидуальность и изящность.

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