Кто доедает наш урожай? Вторая волна вредителей: как не остаться с пустыми грядками

В природе всё продумано. Помните май и июнь? Птицы активно выводили птенцов, а вокруг было полно насекомых. Это была первая волна.
Сейчас, ближе к осени, кажется, что всё должно затихнуть. Но нет! На сцену выходят «второсменщики». Те, кто переждал жару или просто подрос.
Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", кого сейчас можно встретить в саду и почему они так опасны.
Тля: охота за нежным
Старая тля уже не может прокусить жесткие, огрубевшие ветки смородины или малины. Поэтому она ищет «молодняк».
Где искать: на верхушках роз, на молодых побегах клематисов и на свежей зелени в огороде
"Искать ее нужно на растенияз, у которых есть молодые побеги. Ей сесть отросшие побеги у ягодных кустарников сложно, потому что прокусить их тяжело.
Также может тля появляться на огородных культурах, она может быть там, где тоненькие ткани и где она может прокусить", - говорит эксперт.
Кроме того в последние годы из-за теплой осени тля может терроризировать сад даже в октябре.
Совет: если видите муравьев, которые бегают по розам — тля уже там. Они работают в паре.
Тепличные «террористы»: белокрылка и клещ
Если у вас есть теплица, держите ухо востро.
- Белокрылка: крошечная белая мошка. Обожает влажное тепло теплиц. Если задели куст и вверх взметнулось белое облако — это она.
- Паутинный клещ: этот парень любит, когда сухо и жарко. Если листья на огурцах или баклажанах начали покрываться мелкими светлыми точками и тонкой паутинкой — срочно увлажняйте воздух и принимайте меры. Клещ не выносит влагу.
Время прожорливых гусениц
Сейчас — настоящий пик гусениц. Птицы их, конечно, едят, но вредители плодятся быстрее.
Что едят: капусту, укроп, базилик, петрушку. Даже томаты и перцы им по вкусу.
Томатная совка: Настоящий кошмар садовода.
"Она проедает прямо дырки в плодах.
То есть перезимовали куколки, появились бабочки и отложили яйца. И теперь появилась гусеница, и наконец-то сейчас дородилась.
То есть, в принципе, по сезону у нас вредитель немножко различается", - отмечает агроном.
Цветы: мелкие гусеницы сейчас обожают прятаться в бутонах роз и клематисов.
Кто прячется внутри плодов
Многие весенние вредители (типа долгоносиков) уже ушли в спячку. Но их место заняли другие.
- Плодожорки: если яблоко или слива упали раньше срока и внутри червяк — это она. Сейчас они массово «заселяют» урожай.
- Колорадский жук: он никуда не делся. После картошки он с удовольствием перелетает на баклажаны и томаты.
Что делать?
Главное отличие нынешнего периода — мы уже вовсю едим то, что растет. Поэтому забудьте о жесткой химии.
- Используйте биопрепараты (они работают быстро и безопасны для человека).
- Собирайте гусениц вручную, если их немного.
- Настои полыни, чеснока или обычное хозяйственное мыло отлично справляются с тлей.
Природа не отдыхает, и нам некогда. Следите за молодыми листочками и плодами — сейчас им защита нужна больше всего!
Ранее «Городовой» рассказывал про маленькие хитрости, которые спасут растения от вымерзания уже сейчас.