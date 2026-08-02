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Кто доедает наш урожай? Вторая волна вредителей: как не остаться с пустыми грядками

Опубликовано: 2 августа 2026 09:28
 Проверено редакцией
Кто доедает наш урожай? Вторая волна вредителей: как не остаться с пустыми грядками
Кто доедает наш урожай? Вторая волна вредителей: как не остаться с пустыми грядками
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Наступил август, но вредители продолжают атаковать грядки и съедать урожай.

В природе всё продумано. Помните май и июнь? Птицы активно выводили птенцов, а вокруг было полно насекомых. Это была первая волна.

Сейчас, ближе к осени, кажется, что всё должно затихнуть. Но нет! На сцену выходят «второсменщики». Те, кто переждал жару или просто подрос.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", кого сейчас можно встретить в саду и почему они так опасны.

Тля: охота за нежным

Старая тля уже не может прокусить жесткие, огрубевшие ветки смородины или малины. Поэтому она ищет «молодняк».

Где искать: на верхушках роз, на молодых побегах клематисов и на свежей зелени в огороде

"Искать ее нужно на растенияз, у которых есть молодые побеги. Ей сесть отросшие побеги у ягодных кустарников сложно, потому что прокусить их тяжело.

Также может тля появляться на огородных культурах, она может быть там, где тоненькие ткани и где она может прокусить", - говорит эксперт.

Кроме того в последние годы из-за теплой осени тля может терроризировать сад даже в октябре.

Совет: если видите муравьев, которые бегают по розам — тля уже там. Они работают в паре.

Тепличные «террористы»: белокрылка и клещ

Если у вас есть теплица, держите ухо востро.

  • Белокрылка: крошечная белая мошка. Обожает влажное тепло теплиц. Если задели куст и вверх взметнулось белое облако — это она.
  • Паутинный клещ: этот парень любит, когда сухо и жарко. Если листья на огурцах или баклажанах начали покрываться мелкими светлыми точками и тонкой паутинкой — срочно увлажняйте воздух и принимайте меры. Клещ не выносит влагу.

Время прожорливых гусениц

Сейчас — настоящий пик гусениц. Птицы их, конечно, едят, но вредители плодятся быстрее.

Что едят: капусту, укроп, базилик, петрушку. Даже томаты и перцы им по вкусу.

Томатная совка: Настоящий кошмар садовода. 

"Она проедает прямо дырки в плодах.

То есть перезимовали куколки, появились бабочки и отложили яйца. И теперь появилась гусеница, и наконец-то сейчас дородилась.

То есть, в принципе, по сезону у нас вредитель немножко различается", - отмечает агроном.

Цветы: мелкие гусеницы сейчас обожают прятаться в бутонах роз и клематисов.

Кто прячется внутри плодов

Многие весенние вредители (типа долгоносиков) уже ушли в спячку. Но их место заняли другие.

  • Плодожорки: если яблоко или слива упали раньше срока и внутри червяк — это она. Сейчас они массово «заселяют» урожай.
  • Колорадский жук: он никуда не делся. После картошки он с удовольствием перелетает на баклажаны и томаты.

Что делать?

Главное отличие нынешнего периода — мы уже вовсю едим то, что растет. Поэтому забудьте о жесткой химии.

  1. Используйте биопрепараты (они работают быстро и безопасны для человека).
  2. Собирайте гусениц вручную, если их немного.
  3. Настои полыни, чеснока или обычное хозяйственное мыло отлично справляются с тлей.

Природа не отдыхает, и нам некогда. Следите за молодыми листочками и плодами — сейчас им защита нужна больше всего!

Ранее «Городовой» рассказывал про маленькие хитрости, которые спасут растения от вымерзания уже сейчас.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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