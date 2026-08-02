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"Народ не забудет": на верхах отреагировали на высказывание Плющенко

Опубликовано: 2 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
"Народ не забудет": на верхах отреагировали на высказывание Плющенко
фото legion-media
Когда слово весит больше медали

Фраза Евгения Плющенко о «деградации» российского фигурного катания взорвала медиапространство — будто кто-то щёлкнул выключателем, и сразу вспыхнули сотни обсуждений.

Люди не просто спорили — они вспоминали старые высказывания спортсмена, сопоставляли, искали противоречия. И в этом потоке эмоций почти потерялись сухие факты о реальных успехах наших фигуристов.

Реакция и контекст: от министра до болельщиков

На фоне бурной дискуссии особенно заметной стала позиция официальных лиц. Михаил Дегтярёв, министр спорта, высказался жёстко, без попыток сгладить углы. Его слова прозвучали как напоминание: громкие оценки требуют аргументов, иначе они похожи на эхо чужих нарративов.

При этом Татьяна Тарасова заняла более мягкую позицию — она сделала акцент на праве спортсмена выбирать, где выступать.

Вот что чаще всего подчёркивают в обсуждениях:

  • переход сына Плющенко в сборную Азербайджана стал фоном, который усилил эффект от фразы;
  • старые заявления Евгения о недопустимости смены спортивного гражданства теперь читают как противоречие;
  • внимание к словам публичной фигуры всегда выше — любое высказывание воспринимается как программное.

Факты против эмоций: что происходит в фигурном катании

Если отвлечься от споров, картина выглядит куда спокойнее. Аделия Петросян и Пётр Гуменник достойно выступили на Олимпиаде в Милане, а юниоры — Елена Костылева, София Дзепка, Лев Лазарев — уже сейчас показывают стабильную технику и артистизм. Впереди — юниорский этап Гран‑при в Китае, и именно он может стать точкой отсчёта для новых оценок.

Вывод

Громкие слова в спорте вызывают мгновенный отклик, но реальную ценность имеют результаты, отмечает источник. Успехи действующих спортсменов и перспективной молодёжи говорят о том, что школа фигурного катания продолжает развиваться. Время покажет, насколько оправданными были эмоциональные оценки.

Мнение россиян

В чатах и комментариях люди чаще всего говорят, что публичные персоны должны тщательнее подбирать слова — ведь их слышат не только фанаты, но и юные спортсмены, для которых эти фразы становятся ориентиром. Многие считают, что вместо категоричных оценок уместнее делиться конкретными идеями, как развивать спорт.

Ранее «Городовой» рассказывал, что выдает русских женщин за границей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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