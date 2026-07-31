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Что выдает русских женщин за границей - не только косметика: в Европе так не принято

Опубликовано: 31 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Что выдает русских женщин за границей - не только косметика: в Европе так не принято
Что выдает русских женщин за границей - не только косметика: в Европе так не принято
Городовой ру
Иностранцы утверждают, что россиянок очень легко найти среди толпы, так как они выделяются на фоне других женщин. Это можно понять только в том случае, если несколько месяцев прожить за границей.

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” сумела пожить в Европе, после чего она научилась определять, как местные отличают россиянок от других женщин.

Макияж и маникюр

Первое, что бросается в глаза - это макияж. Россиянки всегда красятся более выразительно, чем европейки, однако косметика не создает вызывающий вид. Многие местные женщины вообще не используют косметику. Другие европейки наносят такое количество макияжа, что создается ощущение нахождения в ночном клубе.

Россиянки также привыкли ухаживать за своими ногтями, поэтому маникюр у наших женщин всегда выглядит опрятно. Особой популярностью пользуется гель-лак. Европейки редко делают что-либо с ногтями, ведь они привыкли к естественному виду. Увидеть европейскую женщину с маникюром - большая редкость.

Стиль в одежде

“Иностранцы называли мне довольно интересную деталь, причем, все до единого отметили ее как чисто русскую черту, которую не встретишь среди других женщин. И это любовь к натуральному меху. Если женщина идет в натуральной шубе или дубленке – сразу видно, русская идет. Потому что по их опыту, среди иностранок это встречается редко”, - сообщает источник.

Аромат

Россиянки чаще всего выбирают более насыщенные парфюмы, поэтому за ними распространяется облако шлейфа. Иностранцы считают, что это подчеркивает характер русских женщин.

Ранее портал "Городовой" рассказал об основных недостатках Беларуси.

Автор:
Полина Аксенова
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