Что выдает русских женщин за границей - не только косметика: в Европе так не принято

Что выдает русских женщин за границей - не только косметика: в Европе так не принято Городовой ру

Иностранцы утверждают, что россиянок очень легко найти среди толпы, так как они выделяются на фоне других женщин. Это можно понять только в том случае, если несколько месяцев прожить за границей.