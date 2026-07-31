Не только дворцы и парки: как попасть на закрытые заводы Ленобласти

Промышленный туризм активно развивается в Ленобласти.

Обычно туристы едут в Ленобласть и Петербург ради соборов, музеев и Финского залива. Но сейчас набирает обороты новый тренд — промышленный туризм.

В регионе запустили крутую программу, которая так и называется — «Крутая локация».

Суть простая: вы едете на реальный работающий завод, смотрите, как там всё устроено, а потом отправляетесь гулять на природу или пробовать местную еду.

Это отличный способ увидеть то, что обычно скрыто от глаз.

Зачем туда ехать?

Главная фишка — это доступ в «запретку». Просто так с улицы на современный завод не зайти. А здесь вам показывают «внутрянку»: как роботы собирают вагоны или как из куска глины получается изящная чашка.

При этом вас не мучают скучными лекциями. Экскурсии делают динамичными и понятными. Это не скучный урок физики, а настоящее шоу технологий.

Куда заглянуть в Ленинградской области?

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала "Городовому", какие точки в Ленобласти и Петербурге можно посетить.

Тихвинский вагоностроительный завод. Это настоящий город в городе. Огромные цеха, искры сварки и гигантские машины. Здесь делают грузовые вагоны нового поколения. Масштаб просто сбивает с ног.

Мебельная фабрика «Лузалес-Тихвин». Помните IKEA? Так вот, это производство полного цикла работает там же. Можно посмотреть, как дерево превращается в знакомые всем стеллажи и кровати.

Текстильная фабрика «Камаццо». Старейшее место, где показывают весь путь одежды.

{{177}} "Камаццо — это старейшая текстильная фабрика. Там можно посмотреть путь нашей одежды от трикотажной пряжи до готовой продукции, которую мы уже непосредственно приобретаем в магазинах", - говорит эксперт.

Порт Усть-Луга. Огромный терминал. Здесь интересно посмотреть на мощную технику, которая переваливает тысячи тонн удобрений, и заодно насладиться видом на Финский залив.

А что интересного в самом Петербурге?

В городе тоже есть производства, куда стоит сходить всей семьей:

Завод «Ракета» (Петергоф). Это старейшее оборонное предприятие.

"Это тоже старейшее, до сих пор действующее оборонное предприятие, которое у нас есть в стране. Там можно посетить «сердце завода» - это секретный цех, где изготавливают тончайшие детали. Только единицы компаний в мире могут это делать", - отмечает Наталья Ансталь.

Императорский фарфоровый завод. Здесь всё про красоту. Можно увидеть, как вручную рисуют ту самую знаменитую «кобальтовую сетку» и отливают хрупкие вазы.

Кондитерская фабрика «Любимый край». Рай для сладкоежек. Вы увидите, как пекут то самое овсяное печенье «Посиделкино». А запах на производстве такой, что хочется остаться там навсегда.

«Русские самоцветы». Здесь покажут работу ювелиров.

"Можно пройтись по ювелирным цехам, увидеть работу мастеров, как закрепляют камни, как создают знаменитую эмаль и так далее. На самом деле достаточно большое количество предприятий, которые можно посетить. Нужно просто выбрать, что вам нравится больше, какой именно вариант производства вас интересует", - советует эксперт.

Промышленный туризм — это не скучно, это про жизнь, технологии и реальных людей. Выбирайте, что вам ближе (печенье или вагоны), и отправляйтесь в путь!

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Ленобласти стать агротуристом.