Герметичный «кокон» и 250 километров сетей: как рождается первая в России высокоскоростная магистраль между Петербургом и Москвой

О высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между двумя столицами говорят давно, но сейчас проект наконец-то обретает «плоть и кровь».
Это не просто перекладывание рельсов, а полная перестройка всей инфраструктуры. Рассказываем, что происходит на стройке века прямо сейчас и когда мы сможем прокатиться с ветерком.
Энергетики расчищают путь
Чтобы поезд мог лететь на огромной скорости, пространство должно быть свободным.
Компания «Россети Северо-Запад» сейчас занимается масштабной «уборкой». Им нужно перенести 54 линии электропередачи, которые мешают маршруту. 17 из них уже на новых местах.
Плюс к этому энергетики строят 253 километра новых сетей, рассказали в пресс-службе организации.
В Новгородской области работа кипит: там сейчас собирают огромные опоры для высоковольтных линий. Всё идет по графику.
Поезд, который «режет» воздух
Главный герой этой истории — сам поезд. Его собирают на заводе «Уральские локомотивы». Недавно там провели важную операцию — «примерку» носовой части.
Это не просто дизайн. Передний обтекатель сделан из особого стеклопластика в Челябинске. Его задача — защищать механизмы от снега, грязи и пыли.
Но главное — аэродинамика. Поезд будет разгоняться до 400 км/ч (хотя в обычном режиме планируют ехать 360 км/ч).
На такой скорости обычная форма состава просто не выдержит сопротивления воздуха. Нос поезда сделан так, чтобы он буквально «прошивал» поток, не шумел и не тратил лишнюю энергию.
Почему это изменит нашу жизнь?
Запустить всё движение планируют в 2028 году. И вот несколько фактов, которые заставляют ждать этого дня:
- Время в пути. Из Москвы в Петербург можно будет долететь за 2 часа 15 минут. Это быстрее, чем на самолете (если считать время на дорогу до аэропорта и досмотры).
- Частота. Поезда будут ходить каждые 10–15 минут. Ждать на перроне часами не придется — почти как в метро.
- Остановки. Путь пройдет через Тверь и Великий Новгород. Теперь из Новгорода до Питера можно будет добраться всего за 29 минут.
- Комфорт. В поезде будет 8 вагонов и четыре класса обслуживания — от обычного «стандарта» до «первого класса», где кресла раскладываются в полноценные кровати.
Строительство ВСМ — это не только про скорость. Это про новые технологии, которые мы теперь делаем сами: от челябинского пластика до уральской сборки.
Пока всё идет по плану, и уже через четыре года дорога между столицами перестанет быть утомительным путешествием и превратится в быструю прогулку.
Ранее «Городовой» рассказывал, что под Тосно завершили самый «тонкий» этап стройки ВСМ.