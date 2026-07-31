Герметичный «кокон» и 250 километров сетей: как рождается первая в России высокоскоростная магистраль между Петербургом и Москвой

Россети переносят линии электропередач с пути поезда.

О высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между двумя столицами говорят давно, но сейчас проект наконец-то обретает «плоть и кровь».

Это не просто перекладывание рельсов, а полная перестройка всей инфраструктуры. Рассказываем, что происходит на стройке века прямо сейчас и когда мы сможем прокатиться с ветерком.

Энергетики расчищают путь

Чтобы поезд мог лететь на огромной скорости, пространство должно быть свободным.

Компания «Россети Северо-Запад» сейчас занимается масштабной «уборкой». Им нужно перенести 54 линии электропередачи, которые мешают маршруту. 17 из них уже на новых местах.

Плюс к этому энергетики строят 253 километра новых сетей, рассказали в пресс-службе организации.

В Новгородской области работа кипит: там сейчас собирают огромные опоры для высоковольтных линий. Всё идет по графику.

Поезд, который «режет» воздух

Главный герой этой истории — сам поезд. Его собирают на заводе «Уральские локомотивы». Недавно там провели важную операцию — «примерку» носовой части.

Это не просто дизайн. Передний обтекатель сделан из особого стеклопластика в Челябинске. Его задача — защищать механизмы от снега, грязи и пыли.

Но главное — аэродинамика. Поезд будет разгоняться до 400 км/ч (хотя в обычном режиме планируют ехать 360 км/ч).

На такой скорости обычная форма состава просто не выдержит сопротивления воздуха. Нос поезда сделан так, чтобы он буквально «прошивал» поток, не шумел и не тратил лишнюю энергию.

Почему это изменит нашу жизнь?

Запустить всё движение планируют в 2028 году. И вот несколько фактов, которые заставляют ждать этого дня:

Время в пути. Из Москвы в Петербург можно будет долететь за 2 часа 15 минут. Это быстрее, чем на самолете (если считать время на дорогу до аэропорта и досмотры). Частота. Поезда будут ходить каждые 10–15 минут. Ждать на перроне часами не придется — почти как в метро. Остановки. Путь пройдет через Тверь и Великий Новгород. Теперь из Новгорода до Питера можно будет добраться всего за 29 минут. Комфорт. В поезде будет 8 вагонов и четыре класса обслуживания — от обычного «стандарта» до «первого класса», где кресла раскладываются в полноценные кровати.

Строительство ВСМ — это не только про скорость. Это про новые технологии, которые мы теперь делаем сами: от челябинского пластика до уральской сборки.

Пока всё идет по плану, и уже через четыре года дорога между столицами перестанет быть утомительным путешествием и превратится в быструю прогулку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что под Тосно завершили самый «тонкий» этап стройки ВСМ.