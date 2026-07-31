Крафтовые игры, пиротехника и бесплатный вход: как провести 2 августа в петербургском Музее железных дорог

2 августа здесь пройдет большой праздник в честь Дня железнодорожника.

Все действие развернется рядом с Балтийским вокзалом (Библиотечный пер., 4, корп. 2). Праздник начнется в 12:00 и продлится до пяти вечера.

Главный бонус — вход свободный, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Это отличный шанс погулять по одному из самых больших железнодорожных музеев мира совершенно бесплатно.

Развлечения для детей

Для детей подготовили целую гору активностей. Будет батутный городок, шоу мыльных пузырей и аквагрим. Детей встретит супергерой Железный Макс.

Он не просто поиграет с ребятами, но и расскажет, как правильно вести себя на путях. А еще обещали много бесплатных сладостей.

Что делать взрослым?

Если не хотите просто стоять в сторонке, для вас есть зона ГТО. Можно проверить, в какой вы форме.

Для тех, кто любит спокойный отдых, выставят деревянные крафтовые игры и настолки. Это классная возможность посоревноваться всей семьей.

Музыка и шоу с огоньком

На главной сцене скучно не будет. Организаторы обещают:

Шоу барабанщиков с пиротехникой (будет громко и ярко);

Выступления кавер-групп с любимыми хитами;

Современный DJ-сет.

Почему стоит сходить?

Музей железных дорог в Петербурге — это не просто площадка для праздника. Это 50 тысяч квадратных метров истории.

Здесь стоят настоящие паровозы-гиганты, старинные вагоны и даже мобильный ракетный комплекс. Многие экспонаты можно трогать, а в некоторые кабины — заглядывать.

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