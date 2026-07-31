Не сажайте эти 5 цветов — устанете поливать, а красоты не дождётесь

Чайно-гибридные розы, клематисы, пионы, дельфиниумы и восточные лилии — самые требовательные растения в саду. Их замена на парковые розы, лилейники, астильбу, наперстянку и азиатские лилии сэкономит ваше время без потери красоты.

Красивая картинка на пакетике семян часто оказывается ловушкой. Посадишь — и выходные превращаются в работу на износ: полив, обрезка, опрыскивание. Чтобы сад радовал, а не выматывал, важно знать, какие растения требуют постоянного внимания, и чем их заменить без потери красоты, пишет "Мой Дом и Сад 3D".

Чайно-гибридные розы

Им нужна регулярная обрезка, ручное удаление отцветших бутонов и частые обработки от мучнистой росы и пятнистостей. Капризны к почве, не терпят ни засухи, ни перелива. Альтернативы: парковые розы — выносливые, зимуют без укрытия, меньше болеют; почвопокровные — стелются ковром, почти не требуют обрезки.

Клематисы

Крупноцветковые гибриды делятся на три группы обрезки — ошибка стоит цветения. Сильно подвержены вилту, серой гнили и ржавчине. Требуют обильного, но без перелива полива. Альтернативы: девичий виноград — растёт сам, не болеет, зимует без укрытия; жимолость каприфоль — душистая, морозостойкая, неприхотливая.

Пионы

Требуют точной посадки: почки возобновления — строго на 3–5 см. Часто поражаются серой гнилью, нуждаются в опорах и профилактике медью. Пышное цветение — только на 2–3 год. Альтернативы: лилейники — цветут долго, не болеют, не нуждаются в опорах; астильба — идеальна для полутени, не болеет, морозостойка.

Дельфиниумы

Уязвимы к мучнистой росе, ржавчине, корневым гнилям. Стебли хрупкие, требуют подвязки, привлекают слизней и тлю. Альтернативы: наперстянка — менее требовательна, растёт в полутени, размножается самосевом; люпин — растёт на бедных почвах, улучшает их, меньше требует подвязки.

Восточные и трубчатые лилии

Нуждаются в идеальном дренаже — застой воды губителен. Уязвимы к фузариозу, серой гнили, вирусам, страдают от лилейного жука. Альтернативы: азиатские лилии — морозостойкие, меньше болеют, хорошо размножаются; лилейники — не луковичные, цветут долго, не требуют выкопки.

Личный опыт автора

Когда я только начала заниматься садом, я накупила самых красивых роз и клематисов. Первый сезон ушёл на бесконечные обработки и подвязки, а второй я просто не выдержала. Теперь у меня растут парковые розы и лилейники — они цветут не хуже, а времени на уход уходит в разы меньше.

Вывод

Красивый сад не обязан отнимать все выходные. Вместо капризных роз, клематисов, пионов, дельфиниумов и восточных лилий можно посадить их неприхотливых дублёров. Умный садовод экономит не на растениях, а на своём времени.

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