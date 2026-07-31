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Почему доливать бензин после щелчка пистолета — плохая идея: ответ автоэксперта

Опубликовано: 31 июля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему доливать бензин после щелчка пистолета — плохая идея: ответ автоэксперта
фото legion-media
Почему инженеры категорически не советуют игнорировать щелчок заправочного пистолета и что может пойти не так

Многие водители по привычке пытаются залить топливо «под завязку», считая это способом запастись горючим впрок. На деле такая привычка не просто бессмысленна, а способна нанести реальный вред машине.

Что происходит, если перелить топливо

Вот основные риски, о которых стоит помнить:

  1. нарушается баланс давления в баке — воздушная подушка нужна для корректной работы топливной системы, без неё давление скачет, и узлы работают с перегрузкой;
  2. излишки топлива попадают в вентиляцию и ломают клапаны, в том числе аварийные механизмы, которые должны перекрывать подачу горючего при ДТП;
  3. бензин может вытекать под кузов и разъедать резиновые уплотнители и изоляцию проводов — первым признаком проблемы становится стойкий запах топлива;
  4. страдает система улавливания паров: особенно уязвимым оказывается адсорбер — его замена ощутимо бьёт по кошельку;
  5. никакого заметного выигрыша в динамике не будет: лишние 45 кг топлива почти не влияют на разгон и управляемость современного авто.

Практические советы для безопасной заправки

Чтобы не навредить машине, достаточно придерживаться простых правил: прекращайте заправку сразу после щелчка пистолета, не пытайтесь «добрать» ещё пару литров, плотно закрывайте крышку бака. Так вы сохраните важные узлы в исправности и избежите лишних трат. Об этом сообщает "За рулем" (18+).

Вывод

Доливать топливо после автоматического отключения пистолета — плохая идея: это не даёт преимуществ, но легко выводит из строя важные элементы топливной системы. Лучше доверять конструкции автомобиля и не вмешиваться в её работу. Безопасность и долговечность машины важнее пары лишних литров.

Личный опыт

Однажды по привычке долила бензин после щелчка — и через день в салоне появился запах топлива. Оказалось, протек уплотнитель, а система вентиляции уже работала с перебоями. Мастер объяснил, что всё началось с «лишних» литров. С тех пор строго останавливаюсь на щелчке и крышку закрываю плотно. Теперь спокойна и за машину, и за свой бюджет — проблем больше не возникало.

Ранее «Городовой» рассказывал, с 1 августа водителей ждет не только привычная проверка документов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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