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1 ложку в грунт — и спатифиллум как подменили: весь покроется бутонами, словно бригантина парусами

Опубликовано: 31 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
1 ложку в грунт — и спатифиллум как подменили: весь покроется бутонами, словно бригантина парусами
1 ложку в грунт — и спатифиллум как подменили: весь покроется бутонами, словно бригантина парусами
Городовой ру
Народная подкормка спатифиллума

Спатифиллум является очень эффектным растением, способным придать изысканность любому интерьеру. Для его обильного цветения и поддержания насыщенного цвета листвы нужно периодически вносить органические удобрения, обогащающие почву необходимыми питательными элементами.

Эксперт в области цветоводства, садоводства и агрономии Ксения Давыдова раскрыла рецепт эффективной подкормки, которая пользуется популярностью среди цветущих растений. Для ее приготовления не потребуется приобретать специализированные компоненты, так как необходимый ингредиент уже имеется на вашей кухне.

Удивительная подкормка

Основой подкормки служит коричневая чечевица. Она содержит в большом количестве азот, кальций, фосфор, бор, аминокислоты и другие микроэлементы, важные для роста и развития цветочных культур. Чечевицу можно применять в качестве удобрения двумя методами.

Первый метод

Заключается в приготовлении настоя. Для этого необходимо добавить три чайные ложки чечевицы в 500 мл воды и настаивать под крышкой в течение четырех часов. В результате раствор приобретет мутный, коричневатый оттенок. Полученный настой следует процедить и использовать для полива растений с периодичностью один-два раза в месяц.

Продолжительность курса составляет 3 месяца.

Второй способ

Это приготовление порошка. Одну чайную ложку чечевицы необходимо измельчить в блендере или кофемолке. Полученный порошок вносится непосредственно в грунт: его следует равномерно распределить под растением и слегка присыпать почвой. Рекомендуемая частота подкормок — один раз в месяц, курс состоит из трех применений. Этот метод внесения удобрения обеспечивает более пролонгированное действие, так как получается концентрированный состав.

Подкормка способствует укреплению корневой системы растения и обогащению почвы минералами. Благодаря такому питанию спатифиллум демонстрирует активный рост и обильное цветение.

Ранее мы рассказали, как спасти кур от перегрева.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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