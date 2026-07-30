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Белизне позавидует ангорская кошка: носки больше не кипячу, замачиваю в этом средстве на 20 минут – ни вони, ни серых пяток

Опубликовано: 30 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Белизне позавидует ангорская кошка: носки больше не кипячу, замачиваю в этом средстве на 20 минут – ни вони, ни серых пяток
Белизне позавидует ангорская кошка: носки больше не кипячу, замачиваю в этом средстве на 20 минут – ни вони, ни серых пяток
Городовой ру
Как реанимировать белые носки

Любители белых носков часто сталкиваются с проблемой, когда после первой недели использования вещь приобретает серо-бежевый оттенок. Стандартная стирка порошком малоэффективна, а отбеливатели могут повредить ткань.

Тем не менее, существует метод, позволяющий восстановить даже сильно загрязненные носки. Советом поделилась Мария Нагибова, директор клинингового агрегатора SweepMe.

Не покупайте дорогие средства

Эксперт рекомендует отказаться от дорогостоящих пятновыводителей и использовать доступные средства из домашней аптечки: перекись водорода, пищевую соду и горячую воду.

Алгоритм действий

Смешайте воду с перекисью в равных пропорциях и замочите в полученном растворе носки на двадцать минут. Затем добавьте 2–3 столовые ложки соды и долейте горячую воду.

Оставьте носки в растворе на некоторое время, после чего постирайте их обычным способом.

По словам специалиста, такой экономичный метод восстановит свежесть тканей и осветлит даже сильно потемневшие носки.

Ранее мы рассказали, как быстро отмыть кран на кухне.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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