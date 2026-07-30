Ноутбук в рюкзаке и бронь «под погоду»: как изменился отдых в Ленобласти

После затишья в начале лета, туристы потянулись отдыхать.

Загородные базы Ленинградской области в этом сезоне переживают интересные времена. Это уже не просто «поездка на шашлыки» на выходные.

Правила игры изменились и для владельцев отелей, и для самих туристов. Однако загрузка в июле и августе высокая, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на владельцев объектов в Ленобласти.

Удаленка под соснами

Главный тренд года — «воркейшн». Люди больше не хотят выбирать между работой и отдыхом. Они берут ноутбуки и уезжают в лес на неделю или две.

Будни на базах отдыха теперь забиты так же плотно, как и выходные. Главное требование гостя сегодня — не вид из окна, а стабильный Wi-Fi. Если интернет «летает», гость останется надолго.

Решения «в последний момент»

Забудьте о бронировании за два месяца. Сейчас все решается за неделю, а то и за пару дней до выезда. Люди смотрят на прогноз погоды и на свой кошелек.

Пошел дождь — бронь отменили. Выглянуло солнце — все места в Сестрорецке или Выборге разлетаются за час. Прогнозировать что-то владельцам баз стало очень сложно.

Цены уперлись в потолок

Цены на отдых больше не растут как на дрожжах. После резких скачков прошлых лет наступило затишье. Люди стали считать деньги, пишет "Фонтанка".

Если номер стоит слишком дорого, турист просто выберет вариант попроще или останется дома. Сейчас средняя ночь обходится в 7–11 тысяч рублей. Это предел, который готов платить обычный петербуржец.

Больше чем просто кровать

Просто построить домик в лесу уже недостаточно. Конкуренция огромная: глэмпинги, а-фреймы (дома-шалаши) и зеркальные дома растут как грибы. Теперь гость хочет «полный фарш»:

горячий чан или спа;

красивую зону для костра (инстаграмный вид обязателен);

прокат сапов или велосипедов;

вкусную еду на месте.

Отели теперь соревнуются не качеством ремонта, а впечатлениями. Те, кто предлагает только «четыре стены», пустуют.

Дополнительный факт: Эко-тропы и Ладога

Интерес подогревают новые эко-тропы. В 2026 году в Ленобласти их стало еще больше — теперь это полноценные маршруты с навигацией и зонами отдыха.

Туристы часто выбирают базу отдыха рядом с такими тропами в Приозерском или Выборгском районах.

Также огромной популярностью пользуются места с видом на Ладожские шхеры — ради красивых фото люди готовы ехать даже туда, где не очень ловит связь.

Итог сезона: Турист стал капризным, но активным. Мы стали отдыхать короче, но чаще, выбирая комфорт и красивые локации недалеко от дома.

Загородный отдых окончательно перестал быть «диким» и превратился в качественный сервис, за который, правда, приходится побороться.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Ленобласти перестали расти цены на домики и глэмпинги.