К каким вещам в Англии не получится привыкнуть - россияне живут иначе: наблюдения туриста

К каким вещам в Англии не получится привыкнуть - россияне живут иначе: наблюдения туриста Городовой ру

Создается ощущение, что жизнь в России и любой другой стране будет похожей. Но это является заблуждением. К примеру, если сравнить Англию с РФ, то можно будет сделать интересные выводы.