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К каким вещам в Англии не получится привыкнуть - россияне живут иначе: наблюдения туриста

Опубликовано: 30 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
К каким вещам в Англии не получится привыкнуть - россияне живут иначе: наблюдения туриста
К каким вещам в Англии не получится привыкнуть - россияне живут иначе: наблюдения туриста
Городовой ру
Создается ощущение, что жизнь в России и любой другой стране будет похожей. Но это является заблуждением. К примеру, если сравнить Англию с РФ, то можно будет сделать интересные выводы.

Автор дзен-канала “Самый главный путешественник” прожил месяц в Англии, после чего понял, что так и не смог привыкнуть к некоторым вещам. Об этом стоит поговорить подробнее.

Раздельные краны

В Англии практически во всех семьях установлено по два крана, что для россиян станет непривычным моментом. Из одного крана всегда течет холодная вода, а из другого - горячая. При такой системе неудобно мыть посуду, умываться.

Левостороннее движение

Когда любой россиянин передвигается по английским дорогам, то ему постоянно кажется, что он находится на встречке. Создается страх аварии, поэтому расслабиться в такой ситуации трудно.

Общение англичан

С иностранцами местные говорят на понятном английском языке, но между собой часто меняют стиль общения. Их речь начинает напоминать сленг с оборванными словами. Понять, что говорят англичане в такой ситуации - просто невозможно.

Опасные районы

В Англии есть криминальные районы, в которые нельзя заходить вечером или ночью. В это время суток там собираются компании, состоящие из подростков. Они пристают к прохожим, грабят их.

Личный опыт

При нахождении в Англии я так и не смогла смириться с их кранами. Более неудобной системы найти просто невозможно.

Ранее портал “Городовой” рассказал, с какими недостатками Сербии будет сложно смириться.

Автор:
Полина Аксенова
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