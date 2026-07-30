К каким вещам в Англии не получится привыкнуть - россияне живут иначе: наблюдения туриста

Автор дзен-канала “Самый главный путешественник” прожил месяц в Англии, после чего понял, что так и не смог привыкнуть к некоторым вещам. Об этом стоит поговорить подробнее.
Раздельные краны
В Англии практически во всех семьях установлено по два крана, что для россиян станет непривычным моментом. Из одного крана всегда течет холодная вода, а из другого - горячая. При такой системе неудобно мыть посуду, умываться.
Левостороннее движение
Когда любой россиянин передвигается по английским дорогам, то ему постоянно кажется, что он находится на встречке. Создается страх аварии, поэтому расслабиться в такой ситуации трудно.
Общение англичан
С иностранцами местные говорят на понятном английском языке, но между собой часто меняют стиль общения. Их речь начинает напоминать сленг с оборванными словами. Понять, что говорят англичане в такой ситуации - просто невозможно.
Опасные районы
В Англии есть криминальные районы, в которые нельзя заходить вечером или ночью. В это время суток там собираются компании, состоящие из подростков. Они пристают к прохожим, грабят их.
Личный опыт
При нахождении в Англии я так и не смогла смириться с их кранами. Более неудобной системы найти просто невозможно.
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