Сажаю эти цветы в августе — и клумба цветёт пышно, нарядно, радуя глаз до холодов

Июль — время для посадки ибериса, многолетников и роз, которые зацветут осенью, а морозник подарит бутоны даже зимой. Балконные цветы и зелень будут радовать до холодов.

Июль — не время сворачивать садовый сезон. Это месяц, когда можно заложить основу для осеннего цветения и даже подготовить растения, которые порадуют бутонами под снегом. Садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала, какие культуры при посадке в середине лета дадут результат уже в сентябре, а какие способны цвести до морозов.

Быстрые и надёжные: иберис и летники

Иберис — чемпион по скорости. При посеве в конце июля он зацветает через месяц, как раз к сентябрю. Для тех, кто хочет быстрого результата без лишних хлопот, это идеальный вариант. Карликовые бархатцы и другие однолетники тоже успевают набрать цвет к осени, если не затягивать с посадкой.

Многолетники с закрытой корневой системой

Лилейники, флоксы и хосты лучше высаживать в пасмурную погоду или под дождём. В жару им нужен обильный полив и притенение нетканым материалом. Хосты удивляют разнообразием — от миниатюрных до гигантских с листьями-лопухами. Настоящий долгожитель осеннего сада — клопогон. Он зацветает на второй-четвёртый год после посева и держит цветы до самых морозов. Особенно эффектен на солнце рядом с хостами.

Для тенистых уголков подойдут бузульник и астильба. А ближе к середине осени эстафету перехватывают аконит Кармихеля и посконник с двухметровыми свечами соцветий.

Розы в июле: как посадить и не ошибиться

Посадка роз в разгар лета возможна, если избегать палящего зноя. При посадке в конце июля первые бутоны появятся уже в сентябре. В посадочную яму добавляют компост или перепревший навоз, костную и рыбную муку, золу и комплексное удобрение. Рыбные кости на дне — природный источник фосфора. После посадки цветоносы срезают, побеги укорачивают наполовину, а в течение сезона удаляют молодую поросль, чтобы куст не тратил силы зря.

Что посадить на балконе и подоконнике

Для городских садоводов июль тоже рабочий месяц. На подоконниках сеют иберис и карликовые бархатцы — к осени они зацветут. С наступлением холодов пеларгонию и колеус можно забрать с дачи на балкон — они будут радовать до ноября. Петунию можно начеренковать сейчас, чтобы к осени получить готовые растения для балконных ящиков. И не забывайте о зелени: базилик, рукола и листовой салат дадут свежий урожай до самых холодов.

Зимнее чудо — морозник

Морозник, или «рождественская роза», — находка для занятых садоводов. Он растёт и на солнце, и в тени, предпочитает рыхлую плодородную почву. Уход минимален: удаление старых листьев весной и редкие подкормки. Цветёт сразу после таяния снега и не боится морозов до –10 C. Посадив морозник однажды, вы получите цветение на десятилетия.

Личный опыт автора

Несколько лет назад я посадила иберис в конце июля — и уже в сентябре он превратил клумбу в белое облако. С тех пор я всегда сею его в середине лета для осеннего акцента. Морозник появился в саду случайно, но теперь это одно из самых любимых растений — он цветёт, когда всё ещё спит под снегом.

Вывод

Июль — время для посадки ибериса, многолетников с закрытой корневой системой, роз, балконных культур и морозника. Правильный выбор растений и несложный уход обеспечат цветение до осени и даже зимой.

Ранее мы рассказывали, какие подкормки нужны розам в августе.