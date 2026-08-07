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Полезное Цветы
Не сажайте эти 5 цветов — устанете поливать, а красоты не дождётесь Не сажайте эти 5 цветов — устанете поливать, а красоты не дождётесь
Чайно-гибридные розы, клематисы, пионы, дельфиниумы и восточные лилии — самые требовательные растения в саду. Их замена на парковые розы, лилейники, астильбу, наперстянку и азиатские лилии сэкономит ваше время без потери красоты.
31 июл 2026 15:13
Полезное Цветы
Сажаю эти цветы в августе — и клумба цветёт пышно, нарядно, радуя глаз до холодов Сажаю эти цветы в августе — и клумба цветёт пышно, нарядно, радуя глаз до холодов
Июль — время для посадки ибериса, многолетников и роз, которые зацветут осенью, а морозник подарит бутоны даже зимой. Балконные цветы и зелень будут радовать до холодов.
30 июл 2026 15:13
Полезное Цветы
До 15 августа розам обязательно даю 2 подкормки — и они цветут до октября, яркие, здоровые, как в июне До 15 августа розам обязательно даю 2 подкормки — и они цветут до октября, яркие, здоровые, как в июне
Внекорневые подкормки золой укрепляют растения. Это помогает побегам вызреть, повышает зимостойкость и закладывает основу для обильного цветения в следующем году.
29 июл 2026 15:13
Полезное Цветы
Лилии в июле: делаю это — и бутоны крупнее и цветение дольше Лилии в июле: делаю это — и бутоны крупнее и цветение дольше
В июле лилии требуют удаления увядших цветков, умеренного полива и подкормки калием с фосфором, при этом стебли и листья сохраняют до конца сезона. Это продлевает цветение и укрепляет луковицы для следующего года. 
27 июл 2026 15:13
Полезное Цветы
Чем подкормить розы в июле, чтобы цвели до октября — использую проверенную схему Чем подкормить розы в июле, чтобы цвели до октября — использую проверенную схему
После обрезки розы подкармливают настоем крапивы, затем сульфатом магния и через неделю — комплексным удобрением. Эта схема даёт вторую волну цветения, которая продолжается до заморозков, и укрепляет побеги перед зимой.
25 июл 2026 15:13
Полезное Цветы
Раньше гортензия цвела скудно — 3 шага превратили её в море крупных соцветий Раньше гортензия цвела скудно — 3 шага превратили её в море крупных соцветий
Гортензия радует пышным цветением при правильном выборе сорта, обрезке, подкормках для кислой почвы и обильном поливе. Чем меньше побегов оставлено, тем крупнее соцветия.
23 июл 2026 15:13
Полезное Цветы
Цветёт без остановки с июня до заморозков — настоящая находка для занятых садоводов Цветёт без остановки с июня до заморозков — настоящая находка для занятых садоводов
Немезия цветёт до октября, устойчива к дождю и ветру, а её кусты с изогнутыми побегами напоминают ампельные формы. Растение подходит для клумб, кашпо и балконов, не требует сложного ухода.
22 июл 2026 15:13
Полезное Цветы
Петуния — в прошлом: эти цветы для кашпо не требуют ухода и радуют до самых заморозков Петуния — в прошлом: эти цветы для кашпо не требуют ухода и радуют до самых заморозков
Вместо петунии садоводы садят калибрахоа и лобелию, они цветут шапками и не боятся дождя. А гомфрена сохраняет яркость в любую погоду. Бакопа превращается в воздушное облако и не требует формирования.
21 июл 2026 15:13
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