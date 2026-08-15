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Лью 1 ч. ложку в воду – готовлю мощный эликсир для замиокулькаса: выпустит 100500 побегов как по волшебству

Опубликовано: 15 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Лью 1 ч. ложку в воду – готовлю мощный эликсир для замиокулькаса: выпустит 100500 побегов как по волшебству
Лью 1 ч. ложку в воду – готовлю мощный эликсир для замиокулькаса: выпустит 100500 побегов как по волшебству
Городовой ру
Эффективная подкормка для замиокулькаса

Стимуляция замиокулькаса к формированию новых побегов эффективна исключительно в августе. Агроном Ксения Давыдова применяет касторовое масло в летний период для активации спящих клубней и стимуляции роста новых стеблей. В отличие от синтетических удобрений, касторовое масло оказывает деликатное воздействие, активизируя внутренние резервы растения.

В чем преимущества

Касторовое (рициновое) масло обладает уникальным составом: более 80% приходится на рицинолевую кислоту, которая крайне редко встречается в других маслах. Для замиокулькаса она представляет ценность благодаря следующим свойствам:

  • Мощный гормональный импульс: масло имитирует естественный стрессовый сигнал, побуждая подземный клубень к экстренному выпуску новых побегов.
  • Глянцевый блеск листьев: жирные кислоты способствуют улучшению клеточного метаболизма, что приводит к уплотнению листовых пластин, приданию им глянцевого блеска и более насыщенного темного оттенка.
  • Оздоровление почвы: касторовое масло подавляет развитие патогенных грибков и бактерий в субстрате, защищая уязвимые корни суккулента от гниения.

Как применять масло

Основной риск, связанный с использованием касторового масла, заключается в его высокой плотности. В чистом виде данное вещество образует на корнях жирную пленку, препятствующую доступу кислорода.

Нужно использовать 1 чайную ложку касторового масла на 1 литр теплой отстоянной воды. Полученный раствор следует перелить в емкость и интенсивно взболтать до образования однородной белой эмульсии. Полив замиокулькаса необходимо осуществить незамедлительно, до расслоения масляной фазы.

Масляная подкормка проводится строго один раз в месяц. Дополнительно следует предварительно увлажнить почву во избежание ожога корневой системы.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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