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Продукты, которые турки считают вредными - россияне едят их ежедневно: не только майонез

Опубликовано: 14 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Продукты, которые турки считают вредными - россияне едят их ежедневно: не только майонез
Продукты, которые турки считают вредными - россияне едят их ежедневно: не только майонез
Legion-Media
При длительном нахождении в Турции можно заметить, насколько местные жители отличаются от россиян. Особенно это видно, когда речь заходит о питании.

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” рассказала о продуктах, которые россияне едят каждый день, а турки считают их вредными. Из-за этого некоторые продукты точно не получится встретить в рационе жителей Турции.

Майонез

В турецких магазинах продается майонез, но местные относятся к нему равнодушно. Турки считают продукт вредным, высококалорийным, а также уверяют, что он портит любое блюдо.

Майонез в Турции принято заменять греческим йогуртом, смешанным с чесноком, зеленью и лимонным соком. Салаты здесь едят с оливковым маслом.

Сметана

Найти сметану в Турции будет затруднительно, так как местные ее не жалуют. Те турки, которые пробовали этот продукт, называют его жирным и тяжелым.

Молоко

Жители Турции готовят из молока сыр, однако они никогда не употребляют напиток в чистом виде. Местные уверены, что молоко плохо усваивается, поэтому только вредит. В Турции все пьют айран - кисломолочный напиток.

Сладкая газировка

“Турки уверены, что газировка – не лучший напиток, особенно в жару, так как она не утоляет жажду, а наоборот. А ведь в Турции лето здесь длится почти девять месяцев, и температура нередко поднимается выше +35 градусов. В сильную жару они пьют не холодную воду и не лимонад, а горячий чай”, - сообщает источник.

Личный опыт

Когда я приезжаю в Турцию, то понимаю, почему местные так любят чай. Он здесь особенно вкусный.

Ранее портал "Городовой" назвал основные причины долголетия китайцев.

Автор:
Полина Аксенова
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