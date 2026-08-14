Продукты, которые турки считают вредными - россияне едят их ежедневно: не только майонез

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” рассказала о продуктах, которые россияне едят каждый день, а турки считают их вредными. Из-за этого некоторые продукты точно не получится встретить в рационе жителей Турции.
Майонез
В турецких магазинах продается майонез, но местные относятся к нему равнодушно. Турки считают продукт вредным, высококалорийным, а также уверяют, что он портит любое блюдо.
Майонез в Турции принято заменять греческим йогуртом, смешанным с чесноком, зеленью и лимонным соком. Салаты здесь едят с оливковым маслом.
Сметана
Найти сметану в Турции будет затруднительно, так как местные ее не жалуют. Те турки, которые пробовали этот продукт, называют его жирным и тяжелым.
Молоко
Жители Турции готовят из молока сыр, однако они никогда не употребляют напиток в чистом виде. Местные уверены, что молоко плохо усваивается, поэтому только вредит. В Турции все пьют айран - кисломолочный напиток.
Сладкая газировка
“Турки уверены, что газировка – не лучший напиток, особенно в жару, так как она не утоляет жажду, а наоборот. А ведь в Турции лето здесь длится почти девять месяцев, и температура нередко поднимается выше +35 градусов. В сильную жару они пьют не холодную воду и не лимонад, а горячий чай”, - сообщает источник.
Личный опыт
Когда я приезжаю в Турцию, то понимаю, почему местные так любят чай. Он здесь особенно вкусный.
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