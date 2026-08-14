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Постельное стираю только при этих градусах: уничтожила все бактерии — всегда белоснежное и душистое

Опубликовано: 14 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
Постельное стираю только при этих градусах: уничтожила все бактерии — всегда белоснежное и душистое
Постельное стираю только при этих градусах: уничтожила все бактерии — всегда белоснежное и душистое
Legion-Media
Стирайте постельное бельё при 40°C — этого достаточно для свежести и чистоты. 60°C — для сильных загрязнений или дезинфекции. Частота смены — раз в 1–2 недели.

Сон занимает треть жизни, поэтому чистота и свежесть постельного белья влияют на здоровье и комфорт. Однако стирать его правильно не всегда просто, особенно если на ярлыке нет рекомендаций. Есть общие правила, которые помогут сохранить ткань и обеспечить гигиеничность, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Оптимальная температура и её обоснование

Большинство экспертов сходятся на том, что стандартная температура для стирки постельного белья и полотенец составляет 40C. Этого достаточно, чтобы освежить ткань, удалить загрязнения и уничтожить основные бактерии, при этом не повреждая волокна.

Стирка при 60C рекомендуется только в особых случаях: при сильных загрязнениях, после болезни или при необходимости глубокой дезинфекции. Однако такая температура сокращает срок службы ткани и потребляет больше электроэнергии.

Как часто нужно стирать

Специалисты рекомендуют менять постельное бельё не реже одного раза в две недели. За это время на ткани накапливаются омертвевшие клетки кожи, жир и пылевые клещи. Если вы сильно потеете во сне или спите с домашними питомцами, стоит стирать бельё раз в неделю.

Личный опыт автора

Раньше я стирала всё бельё на 60C, думая, что так оно чище. Но со временем заметила, что простыни стали терять цвет и становились жёсткими. Прочитав рекомендации, перешла на 40C — разница оказалась заметной. Бельё стало мягче, дольше сохраняет вид, а чистота осталась на том же уровне.

Вывод

Для повседневной стирки постельного белья оптимальная температура — 40C. Она бережно очищает ткань, экономит энергию и продлевает срок службы изделий. Высокие температуры стоит использовать только при сильном загрязнении или необходимости дезинфекции.

Ранее мы рассказывали, как отстирать жирные полотенца и серые футболки.

Автор:
Евгения Сухова
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