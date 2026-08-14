Постельное стираю только при этих градусах: уничтожила все бактерии — всегда белоснежное и душистое

Сон занимает треть жизни, поэтому чистота и свежесть постельного белья влияют на здоровье и комфорт. Однако стирать его правильно не всегда просто, особенно если на ярлыке нет рекомендаций. Есть общие правила, которые помогут сохранить ткань и обеспечить гигиеничность, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Оптимальная температура и её обоснование
Большинство экспертов сходятся на том, что стандартная температура для стирки постельного белья и полотенец составляет 40C. Этого достаточно, чтобы освежить ткань, удалить загрязнения и уничтожить основные бактерии, при этом не повреждая волокна.
Стирка при 60C рекомендуется только в особых случаях: при сильных загрязнениях, после болезни или при необходимости глубокой дезинфекции. Однако такая температура сокращает срок службы ткани и потребляет больше электроэнергии.
Как часто нужно стирать
Специалисты рекомендуют менять постельное бельё не реже одного раза в две недели. За это время на ткани накапливаются омертвевшие клетки кожи, жир и пылевые клещи. Если вы сильно потеете во сне или спите с домашними питомцами, стоит стирать бельё раз в неделю.
Личный опыт автора
Раньше я стирала всё бельё на 60C, думая, что так оно чище. Но со временем заметила, что простыни стали терять цвет и становились жёсткими. Прочитав рекомендации, перешла на 40C — разница оказалась заметной. Бельё стало мягче, дольше сохраняет вид, а чистота осталась на том же уровне.
Вывод
Для повседневной стирки постельного белья оптимальная температура — 40C. Она бережно очищает ткань, экономит энергию и продлевает срок службы изделий. Высокие температуры стоит использовать только при сильном загрязнении или необходимости дезинфекции.
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